Цены на газ в Европе взлетели
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Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе взлетелиЦены на газ в Европе взлетели на 10 процентов

Цены на газ на европейском хабе TTF взлетели, в ходе торгов 25 августа стоимость сентябрьских фьючерсов преодолела отметку в 3350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Cтоимость растет более чем на десять процентов к закрытию предыдущего дня.

Цены на топливо остаются на высоком уровне в условиях неопределенности с поставками газа из России. С середины июня «Газпром» сократил прокачку по основному маршруту экспорта, «Северному потоку», ссылаясь на проблемы с тем, что из ремонта в Канаде не возвращали необходимое оборудование.

Позднее одна турбина была отправлена в Европу, однако российская компания ее принимать отказалась, ссылаясь на санкционные ограничения. 24 августа в Канаде заявили, что готовы отправить в Германию еще пять турбин. «Газпром», однако, утверждает, что ни один из нужных агрегатов на ремонте в Канаде не находится.

Дополнительную напряженность в ситуацию с поставками вносит намерение «Газпрома» на несколько дней остановить прокачку по трубопроводу по техническим соображениям. Остановлен будет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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