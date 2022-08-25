Частным компаниям хотят упростить доступ к проектам в космосе
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Частным компаниям хотят упростить доступ к проектам в космосе

Частным компаниям хотят упростить доступ к проектам в космосе

Правительство предлагает признать утратившими силу ряд норм, регулирующих деятельность в космосе. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В частности, предлагается исключить статью об экспертизе по вопросам космической деятельности из соответствующего федзакона. Как говорится в пояснительной записке, это нужно для уменьшения административных барьеров при реализации проектов в области космической деятельности частными компаниями.

Согласно действующей сейчас статье, на основании экспертизы принимаются решения о включении того или иного проекта в Федеральную космическую программу России, о выдаче сертификатов на образцы космической техники; подводятся итоги конкурсов космических проектов, устанавливаются причины происшествий.

Со времен принятия закона «О космической деятельности» законодательство страны сильно поменялось, и в результате госкорпорация «Роскосмос» сейчас не проводит экспертизы в соответствии со статьей — ее положения фактически утратили актуальность.

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По материалам: pnp.ru

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