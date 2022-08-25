Чем могут помочь орехи, карты и вода: гадание на дату замужества

На Руси издавна было принято устраивать гадания на дату замужества. Молодые девицы собирались на вечерние посиделки и в ночь на разные праздники, и гадали, когда им суждено встретить своего избранника и пойти с ним под венец. Для гадания пользовались разными способами, некоторые из них считались весьма эффективными и дошли до наших дней.

Гадание по орехам





Этот простой способ девушки на Руси часто использовали, чтобы узнать, через сколько лет они выйдут замуж.

Для гадания нужно взять обычный грецкий орех и, мысленно задав этот вопрос, ударить по нему молотком. Если он легко расколется на две половинки, замуж вы выйдете в ближайшее время, на несколько частей — через несколько лет. Если орех останется целый и с первого раза не расколется, в ближайшие несколько лет свадьба не предвидится.

Гадание при помощи стакана с водой





Это один из самых старинных и, как многие девушки считают, проверенных способов гадания. Им можно воспользоваться как во время девичника на какой-то праздник, так и индивидуально в самый обычный день.

Для этого гадания потребуется стакан с водой, две свечи, тонкая нить и обручальное кольцо мамы, бабушки, старшей сестры или замужней подруги. Гадание проводится в полночь в тихой комнате, где нет посторонних звуков.

По бокам стакана, наполовину наполненного водой, ставим и зажигаем две свечи. Кольцо подвязываем на нить (можно использовать свой волос) и опускаем в стакан так, чтобы оно не доставало до воды. После этого прислушиваемся, сколько раз кольцо ударится по стенке стакана — это будет возраст, когда вы выйдете замуж.

Гадание при помощи игральных карт





Для гадания на замужество можно использовать обычные игральные карты, но важно, чтобы ими до этого не играли. Подходит только новая колода из 52 карт.

Перед началом гадания определитесь со своей картой, которая будет вас символизировать: для девушки — бубновая дама, для женщины — дама черви.