Четыре человека пострадали после наезда автобуса в российском регионе
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Четыре человека пострадали после наезда автобуса в российском регионе

Четыре человека пострадали после наезда автобуса в российском регионеВ Крыму междугородний автобус наехал на автостанцию, пострадали четыре человека

В Крыму междугородний автобус наехал на автостанцию, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту Краснодар — Евпатория, на территории автостанции осуществил наезд на находившихся там граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверых пострадавших с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Ранее в Ижевске произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине, а водителя отбросило на проезжую часть.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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