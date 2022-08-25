Четыре человека пострадали после наезда автобуса в российском регионе

Вадим Карасев

В Крыму междугородний автобус наехал на автостанцию, пострадали четыре человека

В Крыму междугородний автобус наехал на автостанцию, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня около 20 часов автобус, двигавшийся по маршруту Краснодар — Евпатория, на территории автостанции осуществил наезд на находившихся там граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверых пострадавших с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Ранее в Ижевске произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика. При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине, а водителя отбросило на проезжую часть.