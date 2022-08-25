Чулпан Хаматову раскритиковали за игру зарубежные зрители
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Чулпан Хаматову раскритиковали за игру зарубежные зрители

Чулпан Хаматову раскритиковали за игру зарубежные зрители
Актриса Чулпан Хамтова  не оправдала надежд зарубежного зрителя. Недавно Анатолий Белый объявил о том, что эмигрирует из России в Израиль вместе с семьей и больше не вернется на отечественную сцену. Актер рассказал, что не планирует завершать карьеру, потому что и за границей у него достаточно предложений о сотрудничестве. Действительно, не прошло и месяца, как выяснилось, что Белый появится в одном спектакле с Чулпан Хаматовой – «Кабаре Людмилы Петрушевской».
Накануне постановку показали в Риге, а теперь планируются гастроли в Литве и Эстонии. Однако очевидцы, которым уже довелось увидеть сие действо, уверяют, что зрители не в восторге от игры сбежавших из страны актеров и просят вернуть деньги за билеты. «Около полутора часов Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлера. Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо. Оба актера всё «кабаре» стояли с чемоданами. Видимо, не успели разобрать после отъезда из РФ. Также на российско-латвийской границе у них принудительно изъяли все навыки актерского мастерства (если они были). Вопроса два. Что это было? И как вернуть деньги за билет?» — иронизируют авторы Telegram-канала «Абзац».
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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