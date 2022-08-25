День 25 августа в истории

25 лет назад (1997) был учрежден общероссийский государственный телеканал «Культура» (ныне «Россия К»)

Инициаторами создания канала были Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и другие деятели науки и искусства. Он был учрежден указом Президента РФ от 25 августа 1997 года №919.

Первого ноября 1997 года телеканал «Культура» начал свое вещание. В октябре 2010 года он получил новое название — «Россия-Культура» («Россия К»).

В эфире «Россия К» широчайший спектр программ, посвященных различным направлениям культурной и общественной жизни — музыке, живописи, театру, литературе, кино, религии, науке, образованию и многим другим.

Смотреть программы телеканала можно в более чем 140 городах России.

92 года назад (1930) экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли

В июле 1930 года из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством Отто Шмидта и Владимира Визе. В конце июля «Георгий Седов» подошел к острову Гукера и члены экспедиции начали исследовать близлежащие острова. В середине августа «Георгий Седов» отправился на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана. Дойдя почти до 81-го градуса северной широты, судно повернуло на юг, поскольку дальнейший путь был закрыт. 14 сентября 1930 года пароход благополучно вернулся в Архангельск.

Пройдя путь длиною около 10 000 километров, экспедиция выполнила большую программу научных наблюдений. Впервые была исследована северная часть Карского моря, были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова. На острове Домашний была построена новая полярная станция, где в течение двух лет четверо полярников во главе с Георгием Ушаковым вели исследования Северной Земли. Впоследствии на основе их работ была составлена полная карта Северной Земли.

37 лет назад (1985) в авиакатастрофе погибла «маленький посол мира», американская школьница Саманта Смит

В 1982 году 10-летняя американская школьница Саманта Смит прочитала в журнале Time Magazine статью о пришедшем к власти в СССР Юрии Андропове, где высказывалось предположение о том, что новый советский лидер опасен для США и что во время его правления возможна новая война. Девочка спросила у матери, почему все так боятся Андропова и никто его не спросит, действительно ли он собирается нападать на США. Мать в шутку посоветовала дочери спросить у него самой. Саманта написала Юрию Андропову письмо, в котором говорилось: «…Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну?». В апреле 1983 года девочка получила от Юрия Андропова ответное письмо с приглашением приехать и лично убедится, что СССР не готовится к войне.

В июне 1983 года Саманта, ее родители Джейн и Артур Смит прилетели в СССР. За две недели, которые они пробыли в нашей стране, им показали все достопримечательности Москвы и Ленинграда, а Саманта также посетила пионерлагерь «Артек». К сожалению, встреча с Юрием Андроповым так и не состоялась — на тот момент он уже был серьезно болен. После визита Саманты Смит в СССР появилось новое выражение — «детская дипломатия».

25 августа 1985 года Саманта и ее отец возвращались из Англии, где они участвовали в одной из популярнейших программ — шоу Роберта Вагнера. В сложных метеоусловиях их самолет потерпел аварию. Первый понедельник июня в штате Мэн (США) официально отмечается как день памяти Саманты Смит.

103 года назад (1919) открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут

В тот день одномоторный биплан de Havilland DH4A, на борту которого находился один пассажир, газеты, девонширская сметана и куропатки, вылетел из местечка Ханслоу Хес (Англия) и спустя 2,5 часа приземлился в Ле-Бурже (Франция). Рейс осуществила британская авиакомпания Aircraft Transport and Travel Limited, предшественница British Airways.