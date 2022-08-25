Депутаты новой волны рассказали о сути Украины, которая за 30 лет так и не обрела самостоятельность

Вадим Карасев

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, но, как отмечают депутаты новой волны, за 30 лет "незалежности" украинское государство так и не стало самостоятельным.

Отдаляясь от России, Украина утрачивала свою независимость и с каждым годом превращалась в плацдарм для реализации геополитических интересов недружественных западных стран.

В социальных сетях депутаты новой волны от партии "Единая Россия" напомнили подписчикам к чему привела "незалежность" Украины. Как это государство стало зависимым, утратив суверенитет и полностью разрушив собственную экономику и систему госуправления.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин рассказал о рабочей поездке на Донбасс, где из общения с местными жителями он узнал, как на самом деле относятся ко Дню независимости Украины.

"Так называемая независимость на самом деле превратилась в полную зависимость от США, которые цинично и безжалостно используют Украину и ее жителей для достижения своих геополитических целей", — сказал Гарин. Он подчеркнул, что на американских властях лежит полная ответственность за то, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы обеспечить безопасность жителям Донбасса. «Именно американские власти сейчас играют главную роль в нагнетании обстановки, делают все, чтобы не допустить заключения мира. Они готовы "воевать до последнего украинца", только бы измотать и ослабить Россию», — отметил депутат.

Он резюмировал, что настоящая свобода и нормальная жизнь на Донбассе и на освобожденных территориях возможны только в тесном сотрудничестве с братской Россией.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала, что Украина имела выгодное положение до 1991 года.

"Родилась, что называется, без долгов, без обязательств и продолжала получать подарки от России: льготные цены на газ, инвестиции, уважение и дружбу. Ещё и границы новорожденной Украины были вопреки истории уж очень увеличены. Но этого оказалось мало", — подчеркнула депутат.

Она отметила, что спустя более 30 лет Украина празднует независимость от своей истории, культуры, народа. По мнению Цунаевой, независимой Украины нет.

«Героями стали те, кто резал и убивал украинский народ 80 лет назад. «Новые "друзья" на День независимости подарили гигантский государственный долг, лишили культуры, поссорили с соседями, друзьями, партнёрами, с собственным народом», - уверена депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич напомнил, как полгода назад Россия начала спецоперацию в Украине, чтобы принести настоящую независимость жителям Донбасса.

«Сегодня всему миру понятно, что спецоперация России — это ответ на то зло, которое руками украинцев Европа и Америка пытаются чинить на территориях постсоветского пространства. И дело здесь совершенно не в борьбе за "незалежность", потому что невозможно бороться за то, чего никогда не было и не будет», — сказал он.

В советский период Украина была самодостаточной республикой, но после 1991 года руководители Украины полностью передали территории под покровительство Запада.

Кастюкевич рассказал, как вместе с коллегами от партии помогает жителям Донбасса восстанавливать мирную жизнь на провозглашенных независимых республиках.

«Уже полгода мы с гуманитарной миссией "Единой России" работаем в освобождённых территориях. Центр гуманитарной помощи, открытый в Херсоне в начале июня, принял уже более 75 тысяч человек. Порядка 80 сел мы уже проехали и это только силами нашей миссии в Херсонской области», — отметил депутат.