Дмитрий Певцов жестко высказался о сбежавших звездах
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Дмитрий Певцов жестко высказался о сбежавших звездах

Дмитрий Певцов жестко высказался о сбежавших звездах
Актер и депутат Дмитрий Певцов считает, что России такие знаменитости не нужны. В конце зимы, с началом определенных мировых событий, некоторые звезд шоу-бизнеса сбежали из России. Так, в Латвию перебралась Чулпан Хаматова, в Израиль — Максим Галкин и Алла Пугачева, во Францию —​​​​​​​ Рената Литвинова и Земфира.
Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов считает, что тем, кто уехал за пределы России, не стоит давать второй шанс. «Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — цитирует Певцова «Общественная служба новостей».
# Шоу-бизнес Певцов Дмитрий
По материалам: z-aya

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