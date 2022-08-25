Дмитрий Тарасов надеется заработать на Ольге Бузовой

35-летний футболист Дмитрий Тарасов хочет воссоединиться с бывшей женой. Спортсмен последнюю неделю редко видится с женой Анастасией Костенко и детьми и не живет в их загородном доме. Спортсмен обосновался в Москва-Сити у своего друга рэпера T-killah (настоящее имя Александр Тарасов), а накануне шокировал общественность громким заявлением – он собирается помириться с бывшей супругой Ольгой Бузовой. Тарасов рассказал, что уже написал певице сообщение с предложением «зарыть топор войны», но пока ответа от нее не получил. Однако футболист рассчитывает не на личное общение со звездой «Дома-2», а на совместную работу с ней. Спортсмен надеется, что телеведущая поддержит его новую футбольную медийную команду «Родина Медиа».Как известно, ранее Тарасов уже состоял в похожем клубе — «На спорте», но решил уйти из него и создать собственный проект вместе с T-killah. К Дмитрию присоединились и другие знаменитости: хоккеист Александр Овечкин, тренер Леонид Слуцкий, а еще спортсмен хочет привлечь молодых блогеров, лишившихся работы после закрытия некоторых соцсетей. Такие же планы у спортсмена и на Ольгу Бузову: он уверен, что певица только выиграет от их сотрудничества и оно будет выгодно обоим. «Да, действительно я написал Оле. Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду сейчас от нее обратной связи. Какая бы Оля не была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Я считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях», — признался Тарасов в беседе с «КП». К слову, если верить Дмитрию, он уже несколько раз общался с Ольгой после развода, а зимой пара столкнулась на светском мероприятии, но Бузова была настроена весьма враждебно по отношению к бывшему мужу.