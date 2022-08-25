Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет после грязного развода
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет после грязного развода

Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет после грязного развода

Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет после грязного развода

Тарасов и Бузова со скандалом расторгли брак в 2016 году. Дмитрий обвинял Ольгу во лжи, а та уверяла, что футболист не был ей верен. Но, кажется, пришло время забыть все обиды и наладить общение.


Первый шаг сделал Дмитрий — он отправил бывшей жене эсэмэс, предложив совместное сотрудничество. «Да, я действительно написал Оле, — отметил Тарасов. — Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду от нее обратной связи».

35-летний футболист надеется, что Ольга пойдет на мировую и не откажется от участия в съемках. Неужели многолетний топор войны между спортсменом и певицей совсем скоро будет зарыт?

«Какой бы Оля ни была, у меня нет злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях», — добавил Дмитрий.

К слову, нынешняя жена Тарасова на его затею отреагировала спокойно. Анастасия Костенко совсем не против, чтобы муж сотрудничал с бывшей. Да и сама она с удовольствием встретится с Бузовой на одной площадке.

«Дима и T-Killah (Александр Тарасов — настоящее имя рэпера, прим. «СтарХита») объединились, чтобы создать проект «Родина Медиа». Сейчас к команде присоединился хоккеист Александр Овечкин. Думаю, будут и другие известные персоны... Я все знаю о футболе. С Саней работа четкая, все по плану, поэтому проект будет большим, долгим и очень интересным», — сказал спортсмен «СтарХиту».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Анна Седокова потеряла бизнес и ей грозит депортация
Анна Седокова потеряла бизнес и ей грозит депортация
Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров
Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров
Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы
Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы
Ксения Бородина высказалась о смерти участницы шоу «Дом 2»
Ксения Бородина высказалась о смерти участницы шоу «Дом 2»
Константин Ивлев заявил, что у мужчин яйца круче, чем у женщин
Константин Ивлев заявил, что у мужчин яйца круче, чем у женщин
Путин рассказал о растущих доходах России
Путин рассказал о растущих доходах России
Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день релиза
Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день
Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет после грязного развода
Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет
Bybit провела листинг фан-токенов футбольных клубов Европы
Bybit провела листинг фан-токенов футбольных клубов Европы
Тейлор Свифт предъявили иск на миллион долларов
Тейлор Свифт предъявили иск на миллион долларов
Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года
Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года

Топ на сегодня

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды
Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена олигарха, которому девушка предоставляла эскорт-услуги
Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена
Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов: "Сижу на жестком ПП и не ем после шести"
Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов:
Названа причина крушения вертолета в российском регионе
Названа причина крушения вертолета в российском регионе

Еще по теме

Дмитрий Тарасов тайно встречался со своей бывшей женой
Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой
Дмитрий Тарасов пытается помириться с Ольгой Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов раскрыл детали развода с Ольгой Бузовой