Дмитрий Тарасов жаждет помириться с Ольгой Бузовой спустя шесть лет после грязного развода

Тарасов и Бузова со скандалом расторгли брак в 2016 году. Дмитрий обвинял Ольгу во лжи, а та уверяла, что футболист не был ей верен. Но, кажется, пришло время забыть все обиды и наладить общение.

Первый шаг сделал Дмитрий — он отправил бывшей жене эсэмэс, предложив совместное сотрудничество. «Да, я действительно написал Оле, — отметил Тарасов. — Есть определенный проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду от нее обратной связи».

35-летний футболист надеется, что Ольга пойдет на мировую и не откажется от участия в съемках. Неужели многолетний топор войны между спортсменом и певицей совсем скоро будет зарыт?

«Какой бы Оля ни была, у меня нет злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях», — добавил Дмитрий.

К слову, нынешняя жена Тарасова на его затею отреагировала спокойно. Анастасия Костенко совсем не против, чтобы муж сотрудничал с бывшей. Да и сама она с удовольствием встретится с Бузовой на одной площадке.

«Дима и T-Killah (Александр Тарасов — настоящее имя рэпера, прим. «СтарХита») объединились, чтобы создать проект «Родина Медиа». Сейчас к команде присоединился хоккеист Александр Овечкин. Думаю, будут и другие известные персоны... Я все знаю о футболе. С Саней работа четкая, все по плану, поэтому проект будет большим, долгим и очень интересным», — сказал спортсмен «СтарХиту».