Дочь Мадонны записала свою первую песню и выпустила откровенный клип

Вадим Карасев

Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, выпустила свою первую песню под псевдонимом Lolahol. Песня называется Lock & Key. Клип на песню появился на YouTube-канале Chemical X Records.





В клипе, который сняла американская артистка Тринити Вигорски, известная под псевдонимом Eartheater, Лурдес, которая известна своим эпатажным поведением и образами, танцует и поет на кладбище, на пляже и в пригороде Нью-Йорка в провокационных нарядах.





Песню продюсировала Eartheater совместно с Сэмюэлем Берджессом и Харой Кири. Это уже не первая работа дочери Мадонны с Вигорски: ранее Лурдес выступала в качестве хореографа на съемках клипа Eartheater и Тони Зельцера "Joyride".

В треке девушка поет о чувствах к возлюбленному и в то же время о жажде свободы: она постоянно "мечется и рвется", и нуждается "в бризе", который унесет ее.

Клип Лурдес обсуждают в соцсетях.

Дочь Мадонны долго искала себя и решила в итоге запеть. Уж не знаем, спрашивала ли она мнение Мэдж, но трек как-то не запоминается. Впрочем, как и голос. Снято все стильно, выглядит в клипе она неплохо, но той харизмы, что была у мамы в молодости, не прослеживается, — написали в телеграм-канале "Только никому".

Интересно, что всего год назад Лурдес Леон заявила, что музыкальная карьера ее не интересует, и сосредоточилась на модельной деятельности.

Ксения Смирнова