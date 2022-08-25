Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с Россией

Вадим Карасев

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Джонсон не заботился об отношениях с Россией еще до СВОСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Sky News обвинил уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он и его правительство уже давно не пытались наладить отношения с Россией. Он подчеркнул, что подобного желания у британского премьера не было еще до того, как началась специальная военная операция (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.

«Что касается российско-британских отношений, то результат довольно очевидный — еще до начала нашей специальной военной операции это правительство не заботилось о развитии отношений с Россией, оно пытается обвинить Россию во всем, [что происходит] в мире. Так что, если говорить о двусторонних отношениях, не думаю, что мы можем быть удовлетворены этим правительством», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что в России не планируют отмечать отставку Джонсона, переложив необходимость дать оценку его деятельности на посту премьера жителям Британии. «Британцы должны решить, был ли Джонсон хорошим или плохим премьер-министром», — заключил Полянский.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания испытывает трудности в экономике, но продолжит оказывать помощь Украине. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он уточнил, что цена поддержки Киева очень высока для всех.