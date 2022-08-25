Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с Россией

Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с Россией

Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с РоссиейЗампостпреда РФ при ООН Полянский: Джонсон не заботился об отношениях с Россией еще до СВОСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Sky News обвинил уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он и его правительство уже давно не пытались наладить отношения с Россией. Он подчеркнул, что подобного желания у британского премьера не было еще до того, как началась специальная военная операция (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.

«Что касается российско-британских отношений, то результат довольно очевидный — еще до начала нашей специальной военной операции это правительство не заботилось о развитии отношений с Россией, оно пытается обвинить Россию во всем, [что происходит] в мире. Так что, если говорить о двусторонних отношениях, не думаю, что мы можем быть удовлетворены этим правительством», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что в России не планируют отмечать отставку Джонсона, переложив необходимость дать оценку его деятельности на посту премьера жителям Британии. «Британцы должны решить, был ли Джонсон хорошим или плохим премьер-министром», — заключил Полянский.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания испытывает трудности в экономике, но продолжит оказывать помощь Украине. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он уточнил, что цена поддержки Киева очень высока для всех.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Иван Барзиков буквально уничтожил материнский инстинкт Кристины Бухынбалтэ
Иван Барзиков буквально уничтожил материнский инстинкт Кристины
Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с Россией
Джонсона обвинили в давнем нежелании налаживать отношения с Россией
Ксения Бородина прокомментировала смерть звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
Ксения Бородина прокомментировала смерть звезды «ДОМа-2» Анастасии
Народные приметы на сентябрь 2022 года
Народные приметы на сентябрь 2022 года
Трое американских военных пострадали при обстрелах баз США в Сирии
Трое американских военных пострадали при обстрелах баз США в Сирии
Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в домашних условиях
Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но показали трейлер
Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но
Рифмы из социальных сетей (15 фото)
Рифмы из социальных сетей (15 фото)
Суд оставил разработчика Tornado Cash под арестом
Суд оставил разработчика Tornado Cash под арестом
Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2
Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2
Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса
Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса

Топ на сегодня

Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S —
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH

Еще по теме

Борис Джонсон заявил о преждевременности нормализации отношений с Россией
Песков прокомментировал отставку Джонсона
Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным