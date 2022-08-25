Елена Темнкова сбежала из России, утверждает Жигалова
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Елена Темнкова сбежала из России, утверждает Жигалова

Елена Темнкова сбежала из России, утверждает Жигалова
Певица Елена Темнкова стала одной из звезд, эмигрировавших с родины. Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что певица Елена Темникова год назад эмигрировала в Португалию. «Темникова пропала на несколько месяцев. Где она сейчас — непонятно. Месяц назад она объявила, что возвращается на российскую сцену. Начала делать посты о своей жизни. Меня заинтересовали пейзажи на ее роликах. Там моря, которые не напоминают российскую глубинку», сказала Алена Жигалова.
Как отметила Жигалова, Темникова уже целый год живет в Португалии. «И никто об этом не знает. Живет с мужем и дочкой, но нигде не афиширует об этом. Российские концертные площадки она при этом не покидает. Хочется ей сказать: «Если хочешь радовать поклонников хитами, то объясни, где находишься». Может, ты вообще будешь выступать только в Португалии», — заявила Алена Жигалова. Напомним, что Елена Темникова была ведущей солисткой в группе «Серебро». В последнее время об исполнительнице крайне мало новостей.
# Шоу-бизнес Темникова Елена
По материалам: z-aya

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