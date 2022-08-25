Фил Спенсер прокомментировал состояние сделки по покупке Activision Blizzard

Вадим Карасев





В начале этого года было объявлено, что Microsoft приобретает Activision Blizzard. Крупная сделка почти на $70 миллиардов подвергается тщательной проверке со стороны антимонопольных органов. Сами компании ожидают, что завершат ее летом 2023 года, но некоторые аналитики уверены, что это произойдет раньше.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью Bloomberg рассказал о состоянии сделки. По его словам, дела идут неплохо, насколько он может об этом судить:

Я доволен прогрессом, которого мы достигли. […] Я никогда не заключал сделки на 70 миллиардов долларов, поэтому не знаю, что означает моя уверенность. Я скажу, что обсуждения, которые у нас были, кажутся позитивными.

Фил Спенсер отметил, что с вниманием относится к людям, которые «не так близки к игровой индустрии» и обеспокоены возможным слиянием. По его словам, ему приятно видеть «трудные вопросы» о том, какие намерения у Microsoft после покупки Activision Blizzard, и как это может повлиять на бизнес в целом.