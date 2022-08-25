Foreign Policy: США могут бросить Европу и Украину, переключившись на противостояние с Китаем
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Foreign Policy: США могут бросить Европу и Украину, переключившись на противостояние с Китаем

Foreign Policy: США могут бросить Европу и Украину, переключившись на противостояние с Китаем

Вашингтону следует "попрощаться" с европейскими и украинскими партнерами, чтобы переключиться на Китай — своего реального соперника в геополитической гонке. Об этом в интервью влиятельному американскому изданию Foreign Policy заявил эксперт по внешней политике США Стивен Вертхайм.

По словам политолога, Соединенным Штатам следует отказаться от агрессивной внешней политики и насаждения собственных интересов как минимум потому, что на Ближнем Востоке, например, у Белого дома нет реальных интересов. Вертхайм предложил перестать охранять границы НАТО, чтобы страны Европы защищали себя самостоятельно.


"Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью", — сказал он.

Как утверждает эксперт, за последние годы США взяли на себя слишком много обязательств, которые в будущем могут сыграть с руководством страны злую шутку. Аналитик добавил, что поддержка Украины бесполезна в долгосрочной перспективе. Нахождение американских Вооруженных сил в Европе, в свою очередь, мешает раскрыться "европейскому военному потенциалу".

Ранее эксперты китайского издания Global Times заключили, что углубление сотрудничества между Москвой и Пекином разрушит глобальное доминирование США и "разорвет" страну на части.

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По материалам: uposters.ru

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