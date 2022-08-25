Гороскоп от Анжелы Перл на 26 августа 2022 года: какие знаки зодиака подстерегают опасности в этот день

26 августа 2022 года практически все знаки зодиака ждет сложный день, когда будет много лжи и нервотрепки. Чтоб он не слишком измотал нервы, следует прислушаться к советам австралийского астролога Анжелы Перл. Она отметила, что поскольку даже самые позитивные люди в это время могут оказать на других плохое влияние, то желательно сократить общение до минимума.

Советы от Анжелы Перл на 26 августа 2022 года для знаков огненной стихии





Овен

Вывести вас из себя попытаются на только коллеги, но и близкие люди – друзья и родные, и если от первых можно отмахнуться, то ко вторым необходимо отнестись с большой осторожностью.

Лев

Начальство и коллеги не оценят вашей чрезмерной активности, поэтому стоит сбавить обороты. Представителям знака, чья профессия связана с экономикой и финансами, стоит быть внимательней при подсчетах.

Стрелец

День складывается не так уж плохо, но вам хочется большего. Старайтесь ставить перед собой реальные цели и объективно оценивать ситуацию. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Во многом помогают старые знакомые. Часто они действуют бескорыстно, но вы все же находите способ отблагодарить своих союзников. Будет шанс навести порядок в финансовых делах, решить какие-то вопросы, связанные с деньгами. Вам удается избежать напрасных трат, сделать выгодные покупки. Некоторым Стрельцам неожиданно вернут старые, полузабытые долги.

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Телец

Сложный день, который пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит отправиться в поездку. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.

Дева

В этот день необходимо отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня они легко становятся жертвами обстоятельств и еще легче — заложниками своих негативных эмоций и привычек. Сами того не желая и не замечая, они рискуют оказаться в глазах своих любимых деспотами, ревнивцами и бытовыми монстрами. Важное свидание лучше отменить.

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Близнецы

Выяснение отношений с близким человеком лучше перенести на другой день – сегодня вам вряд ли удастся доказать свою правоту, а значит, ссора, стремительно переходящая в конфликт, вам обеспечена.

Весы

Возможно, сегодня вам придется отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды. Звезды рекомендуют активно защищать собственные интересы, иначе ход событий изменится не в вашу пользу. Во второй половине дня исключите крупные капиталовложения или покупки – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям.

Водолей

Сегодня не ожидайте идеального развития событий в рабочих процессах, день будет иметь двойственный характер. Даже ваши неожиданные прихоти могут стать большим препятствием для реализации какого-то важного вопроса. Из-за своего незнания, рассеянности и небрежности вы легко можете наделать ошибок. Будьте осмотрительными и постарайтесь не встать на ложный путь.

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Рак

Крайне неблагоприятный день – день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомцами. Проявите осторожность в общении с людьми. Не теряйте смелости и самообладания. Любовь покидает вас. От вас зависит – расстанетесь вы сейчас или немного позже. Разрыв почти неизбежен.

Скорпион

Не стоит отдавать свою энергию для подпитки токсичным людям, которые могут провоцировать вас на неадекватное поведение, лучше отнестись к их выходкам спокойно, тогда направленная против вас злоба вернется обратно.

Рыбы

У вас будет слишком много работы, но вы обязательно справитесь, потому что осознаете, что все должно быть сделано в срок. Более того, вы считаете, что самая сложная работа должна быть выполнена в первую очередь. В этот день вы сумеете проявить себя решительным и ответственным сотрудником, а благодаря своей настойчивости преодолеете многие препятствия.