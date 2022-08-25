Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в домашних условиях
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Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в домашних условиях

Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в домашних условиях

Фраппучино Старбакс – это освежающий напиток, который незаменим в летний зной. Сейчас на улице очень жарко, и хочется чего-то холодненького и вкусного. Этот напиток утолит жажду, а пить его могут как дети, так и взрослые. Читайте далее, как в домашних условиях приготовить кофейный фраппучино Старбакс.

Как приготовить этот освежающий напиток

Ингредиенты, которые нужны для приготовления фраппучино:

  • 150 миллилитров кофе;
  • 150 миллилитров молока;
  • 1 стакан льда;
  • 1 чайная ложка сиропа;
  • 100 миллилитров жирных сливок.


Что необходимо для приготовления этого освежающего напитка:

Для начала нужно подготовить все необходимые продукты. Сливки можно взять готовые или взбить самостоятельно. Далее нужно подобрать сироп — он может быть шоколадный или карамельный. Затем нужно приготовить эспрессо. Его следует остудить до комнатной температуры. Пока он остывает, в блендер засыпать лед и кофе, налить молоко и сироп. Затем это все необходимо превратить в однородную субстанцию. Потом следует взбить сливки, главное, это правильно сделать. Их жирность должна составлять 33 процента и более. Во время взбивания они должны быть холодными, иначе ничего не получится. Взбивать нужно миксером, начиная с самых маленьких оборотов и постепенно повышая мощность. Когда масса не будет растекаться и держать форму, значит, сливки готовы. Затем фраппучино нужно вылить в стакан, а верх украсить взбитыми сливками с сиропом. В стакан стоит опустить трубочку и можно подавать на стол.

Если лед получается мутным и некрасивым, это можно исправить. Для этого нужно взять кипяченую воду. Водопроводную использовать не стоит, потому что она может придать плохой привкус напитку. Затем ее нужно прокипятить около 2 минут, а потом остудить. После остывания стоит повторить процедуру, разлить по формочкам и поставить в морозильную камеру для застывания.

Рецепт, приведенный выше, основан на классическом фраппучино, но его можно усовершенствовать и сделать свой собственный. Например, использовать не только шоколадный сироп, но и крошки шоколада. Жирное молоко можно заменить обезжиренным, если человек следит за своей фигурой или ему нельзя употреблять подобные продукты питания.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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