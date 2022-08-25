Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за руку на публике

Недавно состоялся специальный показ фильма Оливера Стоуна о легендарной группе The Doors. Премьеру посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, однако все внимание публики приковала к себе Ирина Безрукова.

Дело в том, что актриса появилась в компании… молодого мужчины. Привлекательный брюнет держал актрису за руку, демонстрируя к ней нежные чувства. В Сети тут же поползли слухи, будто Безрукова закрутила роман и совместный выход в свет — негласное тому подтверждение.

«СтарХиту» удалось узнать имя загадочного незнакомца.

«На этом фото со своим приятелем-стилистом на кинопремьере. Забавная история получается: стоит мне появиться на мероприятии с коллегой или другом–мужчиной, нас сразу же женят. Но, знаете, стабильнее всего мои отношения со Станиславом Влайку. Этот молодой человек всегда рядом со мной. Мы уже шесть лет вместе, представляете?! Многие столько не живут в браке, — смеется звезда. — А мы вот так долго работаем и надо сказать очень плодотворно. Станислав — мой PR-агент и совсем недавно мы запремьерили спектакль «Мечтать не вредно» в Москве в ДК имени Зуева, а в конце сентябре едем делать большой премьерный показ моего нового фильма «Обещание» в город Краснодар».

Безрукова рассказала, как попала в актерский состав предстоящей драмы. Она призналась: персонаж кардинально отличается от ее предыдущих работ, а потому съемки были особенно захватывающими.

«Когда мне прислали сценарий, я поняла, что такой роли не играла никогда, что она для меня совершенно не типична или, как говорят актеры, на внутреннее сопротивление, — делится Ирина. — При встрече с творческой группы фильма я честно спросила: «Почему вы меня пригласили? Я бы на вашем месте выбрала другую актрису». Мне ответили, что в этой роли видят именно меня. И вот когда режиссер убежден, что именно ты тот человек, который должен сыграть и ты идеально подходишь, то понимаешь — это невероятная актерская удача, шанс попробовать сыграть психофизику мировосприятие человека практически противоположные тебе, как личности. Отказываться глупо».

Судя по трейлеру, зрителей ждет кино о грубом мире криминала. Ирина и сама подчеркивает: «Предупреждаю, фильм 18+, жесткий. Это мужское, мускулинное, брутальное кино, в котором присутствует очень сильная женщина, которую играю я. С моей стороны — это вызов, смелое решение. Мне кажется, зритель будет удивлен, увидев в такой роли Ирину Безрукову. Не уверена, что все примут такой образ, но что касается моей актерской сути, это одна из возможностей попробовать расширить свой профессиональный диапазон. Решать зрителю, приходите и смотрите».