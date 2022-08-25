Ирина Слуцкая: «Спортсмены редко относятся к своему здоровью пофигистически»

Когда почти 20 лет назад Ирине Слуцкой поставили диагноз «васкулит», врачи в один голос советовали ей оставить спорт. Ирина выбрала карьеру и не прогадала. Мы расспросили спортсменку о том, как она держит хроническое заболевание под контролем, какие чекапы проходит и как приучает своих детей к бережному отношению к себе.

Про жизнь с серьезным диагнозом

Васкулит у меня обнаружили в достаточно критический момент, но, к счастью, не совсем поздно. Можно сказать, что я ухватилась за последнюю соломинку. Как и у всех, кто сталкивается с серьезными хроническими заболеваниями, самым сложным для меня был период между моментом, когда я узнала о болезни, и осознанием, что с ней можно жить. Вот в этот промежуток между узнаванием и принятием мне было страшно. Впрочем, я довольно скоро пришла к ощущению, что смогу перебороть болезнь, что у меня получится выступать дальше. Сейчас, когда прошло уже достаточно времени, я могу сказать, что главное в такой ситуации — не паниковать и как можно скорее принять болезнь, смириться с тем, что она есть. Обязательно встать на сторону врача, а не на сторону болячки. И четко следовать указаниям медиков, не заниматься самолечением. Если соблюдать эти условия, во многих случаях можно продолжать полноценно жить и работать.

«Даже имея неизлечимую болезнь, необходимо все равно иметь стимул к жизни… Как оказалось, в моем случае можно прекрасно жить в ремиссии. Спасибо врачам, что мы обнаружили мое заболевание вовремя».

Как поделилась Ирина, васкулит у нее обнаружили не в последний момент, что повлияло на успешность лечения. Чтобы находить заболевания вовремя, нужно проходить профилактический медицинский осмотр (ПМО). Это комплексное обследование организма, цель которого — выявить проблемы со здоровьем, в том числе онкологические риски на ранней стадии. С 18 до 39 лет ПМО проводится раз в три года. После 40 лет — ежегодно.

Про самодеятельность и самолечение

Официально васкулит и спорт несовместимы. Зная об этом, я, даже лежа в больнице, втайне сбегала на тренировки. Тогда я поставила себе цель: попасть на ближайший чемпионат мира любой ценой. Конечно, мои тайные тренировки продолжались недолго.

Когда я сказала своему врачу, что у меня в планах чемпионаты мира, он сначала сделал большие глаза, а потом сказал: «Ладно, попробуем». И мы попробовали держать мой организм под пристальным наблюдением во время лечения (буквально каждый день сдавать анализы крови) и смотреть, как он будет реагировать на спорт. В итоге из спорта я не ушла, попала на чемпионат мира, и, более того, самые яркие мои успехи пришлись уже на время после постановки диагноза.

Сейчас я прекрасно понимаю: если бы продолжала тренироваться втайне и врач каким-то чудом не узнал бы об этом, все закончилось бы куда более печально и, может быть, даже трагически.

Самодеятельность в области отношения к здоровью опасна. Сдавать анализы, проходить обследования и лечиться необходимо всегда только под контролем специалиста. Помимо обследований, рекомендованных для всех в зависимости от возраста, пациенту могут быть назначены более серьезные обследования для уточнения диагноза. Проходить их самостоятельно, как и принимать препараты без назначения врача, неправильно. Ну и конечно, нельзя избегать лечения. Даже если ваши цели расходятся с режимом, назначенным доктором, здоровье должно быть в приоритете.

Про детей и здоровые привычки

Для детей главное не то, что они слышат от родителей, а то, что видят, глядя на них. Если ты примешься рассказывать ребенку про ЗОЖ, а сам будешь курить, пить, есть бургеры, запивая газировкой, ничего хорошего не получится. Работает только личный пример. Лично я своим примером показываю детям, что важно заниматься спортом, хорошо спать, правильно и вкусно питаться. При этом я стараюсь избегать прямых запретов. Например, фастфуд я не исключаю полностью. Детям иногда хочется какой-нибудь вредной вкуснятины, и я понимаю, что лучше порой съесть немного картошки фри, чем потом слупить ее целый таз. У нас в семье никто не курит, мы крайне редко пьем алкоголь, зато всегда есть овощи, фрукты, каши, рыба. И для детей та же рыба — один из любимых продуктов.

Что касается диспансеризации, то я сама в силу своего заболевания раз или два в год сдаю все анализы, которые мне назначают, потому что я под пристальным вниманием врача и постоянно с ним на связи. Моя дочь Варвара проходит чекап два раза в год, так как она в спорте. Артем спортом профессионально не занимается, поэтому он раз в год приезжает в нашу семейную клинику и там проходит всех врачей и сдает все анализы.

Отказ от курения, алкоголя, агрессивной инсоляции, правильное питание, умеренная физическая нагрузка и поддержание массы тела в норме значительно снижают риск возникновения онкологических заболеваний.

Про спорт как повод заботиться о себе

В сфере профессионального спорта люди, как правило, достаточно трепетно относятся к своему здоровью. Пофигистического отношения «что будет, то будет» у нас обычно не бывает, ведь результат напрямую зависит от нашего здоровья. Диспансеризация для нас — это обязательная вещь, без которой тебя не допустят не только до соревнований, но даже и до тренировок. Мы регулярно проходим все обследования, в том числе с физической нагрузкой, сдаем все анализы. Для людей моей профессии это естественно.

Про риски

Рак — это такая вещь, которая может коснуться любого человека, даже очень здорового. Я не думаю, что есть какая-то особая группа риска. Например, у меня есть одна знакомая: молодая, здоровая, спортивная — и ее настигла эта проблема. Почему — никто не знает. Мой васкулит тоже начался без какой-либо на то причины, и только своевременная диагностика помогла перехватить его на относительно безопасной стадии. Думаю, что с онкологическими заболеваниями работает та же закономерность. Можно снизить риск заболеть, ведя здоровый образ жизни, но самый действенный способ помочь себе — это вовремя проходить диспансеризацию. Я знаю, что для каждого возраста есть свой перечень обследований, которые нужно делать, чтобы исключить рак, и я делаю эти обследования. Кроме того, мы в семье следим, чтобы и родители не забывали об этом. Не думаю, что нужна какая-то гипердиагностика, но раз в год проходить врачей, на мой взгляд, нужно обязательно всем.

При обнаружении на ранних стадиях онкозаболевания излечимы в 90% случаев. Но важно знать, что на ранней стадии заболевание часто протекает абсолютно бессимптомно. И выявить проблему можно, только регулярно проходя диспансеризацию. Даже когда ничего не болит.

Регулярный профилактический медицинский осмотр — самый действенный способ «перехватить» онкологическое заболевание на ранней стадии. Также он помогает выявить хронические проблемы, которые могут привести к развитию злокачественных опухолей, если их не лечить. Так, например, полипы в области кишечника, если их вовремя не удалять, способны привести к развитию злокачественных очагов. Своевременная диагностика существенно снижает этот риск.

В России положенные по возрасту обследования можно проходить бесплатно по программе ОМС. С полным перечнем обследований, рекомендованных для каждого возраста, можно ознакомиться на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru. На ресурсе собрана полная информация о том, как предупредить заболевание и куда обратиться в случае его обнаружения.

Как другие звезды шоу-бизнеса и спорта заботятся о здоровье и профилактируют онкологические заболевания? Рассказываем на проекте «Большие планы».