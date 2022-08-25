Иван Барзиков буквально уничтожил материнский инстинкт Кристины Бухынбалтэ

Вадим Карасев

Недавно Кристина Бухынбалтэ заявила, что она больше не желает рожать ребёнка от Ивана Барзикова. При этом про обещания бросить все вредные привычки с сентября также теперь можно забыть. Как интересно и удобно для девушки всё в итоге сложилось. Оказалось, что Ваня совершенно уничтожил у Крис материнский инстинкт. В результате девушка написала в микроблоге, что свои дети ей больше не нужны, достаточно будет растить детишек сестры.Но пока не понятно, как она собирается это делать, если спустя несколько дней Кристина вернётся на Дом-2, где наверняка в очередной раз помирится с Ваней Барзиковым? Если верить новостям с Дом-2, то мужчина уже не верит ни одному её слову, а на хайп попросту не обращает внимания.В очередной раз Кристина занимается манипуляциями, стараясь затрагивать максимально болезненные темы, чтобы вызвать эмоции у подписчиков. К слову, таким образом Бухынбалтэ как всегда пытается натравить фанаток на Ваню. Особо впечатлительные женщины с нетерпением ждут возвращения девушки на проект и очередного примирения этой парочки.