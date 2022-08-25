Иван Барзиков буквально уничтожил материнский инстинкт Кристины Бухынбалтэ
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Иван Барзиков буквально уничтожил материнский инстинкт Кристины Бухынбалтэ

Иван Барзиков буквально уничтожил материнский инстинкт Кристины Бухынбалтэ
Кристина Бухынбалтэ пошла на попятную. Ей больше не нужны собственные дети и от вредных привычек девушка избавляться теперь тоже не планирует. Недавно Кристина Бухынбалтэ заявила, что она больше не желает рожать ребёнка от Ивана Барзикова. При этом про обещания бросить все вредные привычки с сентября также теперь можно забыть. Как интересно и удобно для девушки всё в итоге сложилось. Оказалось, что Ваня совершенно уничтожил у Крис материнский инстинкт. В результате девушка написала в микроблоге, что свои дети ей больше не нужны, достаточно будет растить детишек сестры.

Но пока не понятно, как она собирается это делать, если спустя несколько дней Кристина вернётся на Дом-2, где наверняка в очередной раз помирится с Ваней Барзиковым? Если верить новостям с Дом-2, то мужчина уже не верит ни одному её слову, а на хайп попросту не обращает внимания.

В очередной раз Кристина занимается манипуляциями, стараясь затрагивать максимально болезненные темы, чтобы вызвать эмоции у подписчиков. К слову, таким образом Бухынбалтэ как всегда пытается натравить фанаток на Ваню. Особо впечатлительные женщины с нетерпением ждут возвращения девушки на проект и очередного примирения этой парочки.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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