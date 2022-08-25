Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
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Экономист допустил «мировой заговор» против доллара

Экономист допустил «мировой заговор» против доллараЭкономист ГУУ Кузнецов допустил повышение ключевой процентной ставки ФРС из-за инфляции

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ) Николай Кузнецов заявил, что доллар сейчас переживает не лучшие времена. Это позволяет задуматься о «мировом заговоре» против американской валюты, сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кузнецов объяснил, что во время пандемии COVID-19 государственный долг США существенно увеличился, превысив 30 триллионов долларов в 2020 году. Кроме того, в стране наблюдается раскручивание спирали инфляции. В связи с этим он допустил повышение ключевой процентной ставки ФРС и ужесточение ее монетарной политики.

«Это в свою очередь приведет к замедлению экономики и снижению уровня доходов населения и также окажет влияние на мировые финансовые и товарные рынки», — спрогнозировал экономист.

Специалист добавил, что текущая геополитическая ситуация в мире подтолкнула к переходу стран к расчетам в национальных валютах и уменьшению доли доллара. Кроме России такой политики придерживаются Китай, Индия, ОАЭ, Турция и ряд стран Латинской Америки. Это также негативно влияет на доллар, однако благодаря его лидирующему положению не рушат его.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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