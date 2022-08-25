Эксперт: новый агрегатор новостей от экс-главы "Яндекса.Новости" направлен на информационную борьбу с РФ
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Эксперт: новый агрегатор новостей от экс-главы "Яндекса.Новости" направлен на информационную борьбу с РФ

Эксперт: новый агрегатор новостей от экс-главы "Яндекса.Новости" направлен на информационную борьбу с РФ

Юрист и политолог Илья Ремесло объяснил, почему агрегатор новостей, который создал бывший руководитель "Яндекс.Новости" Лев Гершензон, не что иное как инструмент в информационной борьбе с Россией на западные деньги. Об этом эксперт пишет в своем telegram-канале. 

По словам политолога, Гершензон "вернулся к деструктивной деятельности", создав собственный агрегатор новостей, «разумеется – "самый честный в мире".


Эксперт проанализировал выборку новостей из "честнейшего новостного агрегатора", придя к выводу, что все они в том или ином случае касаются СВО в негативном контексте. Политолог обращает внимание, что, например, новости о "минировании Донецка противопехотными минами и обстрелы ВСУ - это малоинтересный контент", а потому в топ новостей не попадают.

Также Ремесло указывает на то, новый новостной агрегатор "активно пиарят друзья тов. Гершензона, находящиеся на содержании Госдепа". Сам же создатель "честных алгоритмов" живет в Германии, но запускает проект на американских серверах.

"Не пахнет ли тут информационной борьбой с Россией на западные деньги, господа присяжные заседатели? Думаю, с учетом всего изложенного, пора бы России прикрыть эту лавочку, торгующую совестливыми алгоритмами", - заключает эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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