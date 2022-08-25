Эксперты высоко оценили работу врио губернатора Томской области
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Эксперты высоко оценили работу врио губернатора Томской области

Эксперты высоко оценили работу врио губернатора Томской области

Эксперты ЭИСИ отмечают, что врио губернатора Томской области Владимир Мазур демонстрирует высокие управленческие навыки и способность быть ближе к людям. Об этом идет речь в докладе "Экспертного института социальных исследований" (ЭИСИ).

Политтехнолог Александр Петухов отмечает, что с первых же дней в качестве врио Мазур сделал процесс своей работы максимально открытым и прозрачным.


"Уже можно приветствовать ряд вещей, которые врио удалось сделать за короткий срок. Во-первых, Томская область не была сильно избалована общением с властью, а Мазур приехал и сразу открыл соцсети, сделал доступными личные обращения в аккаунтах. Во-вторых, врио сам рассказывает о проблемах региона, а также о своем видении причин этих проблем и путей их решения. Для Томска это – в новинку", – отмечает Петухов.

Владимир Мазур активно использует диалог во взаимодействии с местными жителями. Эксперты отмечают, что врио не терпит встречи напоказ и стремится к такому общению, которое дает представление о полной картине существующих проблем.

В августе в Томске на форуме "Большой разговор о Томске" по инициативе врио губернатора прошла в открытая встреча главы региона с томичами – люди могли задать вопросы на самые злободневные темы.

Эксперты уверены, что успех Владимира Мазура на предстоящих в сентябре выборах будет напрямую зависеть от того, какие варианты решения региональных проблем он предложит в рамках стратегического планирования.

"Его управленческий опыт огромен, а жители региона это видят, ценят и понимают. Однако сразу после назначения врио как управленец оказался в сложной ситуации. Опереться в недрах исполнительной власти ему было фактически не на кого", – считает эксперт в области массовых коммуникаций Андрей Остров.

Врио главы региона часто проводит рабочее время в поездках по области и знает о проблемах территории не понаслышке.

"У Томской области множество проблем, решение которых является для нас первостепенной задачей, — медицина, образование, дороги и так далее. Их будем решать в первую очередь", — резюмировал на одной из встреч Владимир Мазур.

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По материалам: uposters.ru

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