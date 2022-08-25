Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева, сильно изменила свой образ ради роли: фото

Супруга Игоря Николаева поделилась в своих социальных сетях трейлером короткометражного фильма с ее участием. Поклонники певицы удивились тому, как сильно преобразилась Юлия для новой роли.





В социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ) Юлия опубликовала небольшой ролик к фильму с ее участием. По словам Проскуряковой, в короткометражке «Азбука Морзе» она сыграла Ольгу – жесткую и решительную бизнес-леди. Юлия рассказывает, что этот фильм на нужную и актуальную тему. Кинолента снята по мотивам рассказа «Мама, папа это я» православного детского писателя - Вячеслава Брейэра.





Проскурякова также поделилась некоторыми подробностями выхода короткометражки. По ее словам, премьера состоится в конце сентября 2022 года. Из-за своего формата в кинотеатрах его ждать не следует, как и на телевидении. Показ возможен на кинофестивалях и в Сети. Однако Юлия добавляет, что режиссер планирует позднее снять полнометражную версию для ТВ и кинотеатров.





Поклонников супруги Игоря Николаева, которые посмотрели трейлер фильма, удивила способность Юлии так кардинально менять образ. В ролике от привычной им всегда улыбчивой и доброй женщины не осталось и следа. Об этом пользователи поспешили сообщить в комментариях к ролику.

«Юлия какой разной вы можете быть!!! Ну просто невероятно!», «В жизни вы такая добрая, мягкая, улыбчивая - и как здорово перевоплотились!», «Не представляю вас жестокой! Вы такая нежная, милая», – делятся впечатлениями поклонники артистки.





Напомним, что Юлия Проскурякова замужем за певцом Игорем Николаевым с 2010 года. Несмотря на большую разницу в возрасте (22 года), супругам удалось создать крепкую семью. В 2015 году у пары родился совместный ребенок – дочь Вероника. Кроме нее у Игоря Николаева есть дочь Юлия от первой супруги. Она родилась в 1978 году, сейчас работает врачом и живет в Майами.