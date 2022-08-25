Как привлечь Близнецам, Весам и Водолеям силу стихии Воздуха себе на помощь

Вадим Карасев

Близнецы, Весы и Водолей — это Знаки, относящиеся к Воздушной стихии. Чтобы жить было проще и приятнее, периодически таким людям нужно наполнять себя силой этой стихии. Астрологи рассказали, как это можно сделать.

Воздушная стихия олицетворяет собой свободу мысли и гибкость ума, физическую активность, получение новых знаний. Энергия Воздуха помогает улучшить память, развить интуицию, интеллект, красноречие и поймать творческое вдохновение.

Свежий воздух

Во-первых, по возможности нужно как можно чаще выходить на улицу, выбираться за город. Свежий воздух дает людям этой стихии большой прилив сил, удачи и энергии. Именно поэтому не стоит сидеть сутками дома.

Если во время работы приходится много времени проводить в душном офисе, нужно обязательно проветривать помещение. Это одно из главных условий поддержания хорошего настроения и сильного биополя.

Во время прогулок полезно подниматься в горы, либо подниматься на высокие этажи в доме, чтобы постоять на балконе. Очень полезно гулять в ветреную сухую погоду.

Выращивание растений дома

Близнецам, Весам и Водолеям нужно больше растений дома, так как они очищают воздух и позволяют лучше насыщаться силой этой стихии. В этом плане отличными друзьями для людей данной стихии станут растения-магниты для энергии Ци.

Чем больше будет зеленый друзей в доме, тем лучше, но это не значит, что нужно разводить в доме ботанический сад. Можно ограничиться одни-двумя растениями в каждой комнате.

Дыхательные практики

Есть множество разных дыхательных практик. Например, ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о Пранаяме — дыхательной практике, помогающей очищаться от негатива. Она поможет привлечь силу стихии Воздуха.

Если в жизни появились какие-то проблемы, дыхательные практики помогут с ними справиться. В сочетании с медитациями результат будет еще более мощным.

Если вдруг вы чувствуете сильную усталость, вам стоит сделать интенсивную дыхательную практику по наполнению кислородом. Особенно полезной она является для представителей данной стихии. Для ее выполнения необходимо делать глубокий вдох и резкий выдох. Нужно сделать около тридцати повторений, после чего активизируются все чакры. Это поможет существенно прибавить в интеллектуальной продуктивности.

Украшения из платины

Платиновые изделия — это мощный источник силы стихии Воздуха. Данный металл заключает в себе еще и силу Воды, но при ношении на себе таких украшений Близнецы, весы и Водолеи заряжаются именно силой Воздуха.

Платина помогает становиться более красноречивыми, сильными ментально. Этот металл обостряет интуицию, успокаивает, помогает настроиться на лучшее.

Минералы стихии Воздуха

Аметист. Аметист является лучшим помощником для людей этих трех Знаков Зодиака. Он очищает сознание, гармонизирует внутренний мир, а также помогает показывать окружающим свои самые лучшие черты характера. Это замечательный помощник на каждый день, который стоит носить на себе или рядом с собой.

Розовый кварц. Это лучший талисман для людей стихии Воздуха в плане привлечения любовной удачи. Он делает Близнецов, Водолеев и Весов максимально притягательными для противоположного пола. Также он помогает формировать крепкие и здоровые отношения, укрепляет уже имеющуюся связь.

Сердолик. Сердолик заключает в себе силу Воздуха и Огня. Людям Воздушной стихии очень нужен такой помощник, поскольку он делает их более продуктивными. Также сердолик помогает с легкостью переживать любые невзгоды. Он заражает мотивацией и дает веру в себя.

Топаз. Это лучший минерал для людей стихии Воздуха в плане финансовом. Топаз помогает не тратить деньги на ненужные вещи, что периодически любят делать Водолеи, Весы и Близнецы. Он повышает продуктивность, настраивая этих людей на рабочий лад. Топаз указывает им верный путь.