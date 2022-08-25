Камеры засняли, как бухой сотрудник посольства США в Москве чудом добрался до дипмиссии
Сотрудник американского посольства в Москве Наварро Николас Сторми, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько раз упал на землю, прежде чем смог к 5 часам утра добраться до двери дипмиссии.
Известно, что Строми родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, он кадровый морпех, прошел специальную подготовку в Квантико, штат Вирджиния. Работает в охране посольства с прошлого года.
В его ведение входит наблюдение за внешним периметром территории дипмиссии. Несмотря на то, что Строми трудится в посольстве не первый год, он позабыл о режиме его работы и пытался достучаться в закрытые двери на Малом Конюшковском переулке ночью.
Видео: Пьяный сотрудник посольства США в Москве возвращается в дипмиссиюВидео: Пьяный сотрудник американского посольства возвращается в дипмиссию
"Достойный представитель "сильнейшего" государства, вся Америка гордится", "Водку американец уже попробовал, остались медведь, балалайка, – и станет нашим", "Он просто остро реагирует на переименование площади в Героев Донбасса, не может без 100 граммов там появляться", - прокомментировали интернет-пользователи инцидент.
В июне еще один сотрудник американского посольства в Москве - военный атташе Дэйл Сэмуэл - был замечен тычущим средним пальцем в изображение буквы "Z" на столбе в столице.Сотрудник американского посольства в Москве Наварро Николас Сторми