Камеры засняли, как бухой сотрудник посольства США в Москве чудом добрался до дипмиссии

Вадим Карасев

Сотрудник американского посольства в Москве Наварро Николас Сторми, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько раз упал на землю, прежде чем смог к 5 часам утра добраться до двери дипмиссии.

Известно, что Строми родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, он кадровый морпех, прошел специальную подготовку в Квантико, штат Вирджиния. Работает в охране посольства с прошлого года.

Пьяный Наварро Николас Сторми пытается попасть на территорию посольства США в Москве

В его ведение входит наблюдение за внешним периметром территории дипмиссии. Несмотря на то, что Строми трудится в посольстве не первый год, он позабыл о режиме его работы и пытался достучаться в закрытые двери на Малом Конюшковском переулке ночью.

Видео: Пьяный сотрудник посольства США в Москве возвращается в дипмиссию

Видео: Пьяный сотрудник американского посольства возвращается в дипмиссию

"Достойный представитель "сильнейшего" государства, вся Америка гордится", "Водку американец уже попробовал, остались медведь, балалайка, – и станет нашим", "Он просто остро реагирует на переименование площади в Героев Донбасса, не может без 100 граммов там появляться", - прокомментировали интернет-пользователи инцидент.

В июне еще один сотрудник американского посольства в Москве - военный атташе Дэйл Сэмуэл - был замечен тычущим средним пальцем в изображение буквы "Z" на столбе в столице.

Сотрудник американского посольства в Москве Наварро Николас Сторми