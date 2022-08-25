Канада заявила о готовности вернуть отремонтированные турбины для «Северного потока»
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Канада заявила о готовности вернуть отремонтированные турбины для «Северного потока»

Канада заявила о готовности вернуть отремонтированные турбины для «Северного потока»

Правительство Канады все еще готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», находящихся на ремонте в Монреале. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По данным телеканала в Монреале на техническом обслуживании сейчас находятся пять турбин. Несмотря на антироссийские санкции, Оттава в июле приняла решение вернуть все шесть находившихся на тот момент на ремонте немецких агрегатов.

Жоли подчеркнула, что возвращение турбин — это уже принятое решение и именно то, о чем просила Канаду Германия. При этом других подробностей не приводится.

«Северный поток» с 27 июля задействован на 20 процентов от максимальной мощности из-за остановки нескольких газовых турбин. Одна из них была отправлена в Монреаль для ремонта, поскольку была произведена компанией  Siemens Energy в Канаде. Из-за действия санкций производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после нескольких обращений немецкой стороны все же решил это сделать.

При этом российская сторона заявила, что доставка отремонтированной турбины из Германии на компрессорную станцию «Портовая» в Ленинградской области невозможна из-за санкций. В «Газпроме» пояснили, что документы турбины не соответствуют санкционным требованиям Евросоюза. Таким образом, ее транспортировка в Россию может стать нарушением антироссийских санкций, что ставит под угрозу ремонт остальных турбин.

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По материалам: pnp.ru

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