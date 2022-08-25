Константин Ивлев заявил, что у мужчин яйца круче, чем у женщин

Шеф-повар Константин Ивлев считает, что его работа очень тяжела для женщин. Гроза кафе и ресторанов без стеснения заявил, что лучшие кулинары — мужчины. По словам шеф-повара, женщинам вообще не стоит иметь ресторанный бизнес, ведь в него нужно вкладывать все силы. 48-летний Константин Ивлев уверен — представительницы прекрасного пола не могут рулить ресторанным бизнесом. По его мнению, дам должно интересовать более легкое занятие, куда не требуется вкладывать много времени и сил. «В профессиональном мире лучшие повара — мужики. Это безумно сложная работа. Если мужик взял с утра бейсбольную биту и ушел искать мамонта, чтобы его грохнуть, то через неделю он придет. Супруга, дети к этому нормально относятся. Когда женщина уходит на неделю — это сложно.Не знаю ни одной счастливой женщины шефа… Это все-таки очень грустные и сложные женщины, потому что они яркие, у них висят два больших яйца, и чтобы быть в гармонии с жизнью, им надо найти мужчину, у которого яйца еще больше. Как правило, они такого сделать не могут. Дома, да, это женщины, а в профессиональном мире — мужик, потому что мы работаем по 15-17-20 часов в день. Женщина, конечно, может это сделать, но она офигеет, бревном будет, что с ней делать потом? А мужик виагрочки бахнет, мед с орехами и все зашибись», — поделился мыслями ведущий в YouTube-шоу «Георгий за кадром». Что касается себя, то Ивлев не скромничает. Шеф уверен — он один из лучших поваров страны. Напомним, Константин не только владеет сетью ресторанов, но и ведет кулинарные шоу на ТВ. «Я на работе один, дома другой. В жизни лапочка, а на работе жесткий. Если бы я был мудаком, то люди бы не хотели со мной сотрудничать. Меня не любят за то, что я офигенный. Многие думают, что мне все принесли на блюдечке, но нет. Я единственный шеф, которого так узнают. Никогда не отказываюсь фотографировать, если не гонят, а то и двоечку могу пробить — я на улице вырос», — заключил Ивлев.