Косачев заявил о замахе НАТО на всю Арктику
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Косачев заявил о замахе НАТО на всю Арктику

Косачев заявил о замахе НАТО на всю Арктику

Заявление Столтенберга о том, что действия России в Северной Атлантике являются стратегическим вызовом для НАТО, — это прямая угроза для РФ. Североатлантический альянс замахнулся на всю Арктику, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье, опубликованной в канадской газете The Globe and Mail, заявил, что способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике являются стратегическим вызовом для Североатлантического альянса. Он также отметил, что РФ в последние год нарастила военную активность в арктическом регионе, и напомнил о недавнем утверждении российским президентом Владимиром Путиным Морской доктрины, предусматривающей защиту арктических акваторий страны «всеми средствами».


Косачев подчеркнул, что такое заявление является прямой угрозой России. «Вслед за попытками объявить внутренним морем НАТО Балтийское море новый замах — на всю Арктику. Напомню, что это не зона «ценностей и интересов НАТО», добавил сенатор.

Он также отметил, что Арктика — это, в частности, девять российских регионов, арктический шельф России, Северный морской путь и сотрудничество РФ с любыми партнерами по выбору российской стороны. Тем более после того как страны НАТО в Арктическом Совете «пытаются узурпировать его деятельность в свою пользу».

По мнению Косачева, главной угрозой сложившемуся миропорядку является Североатлантический альянс с его выходом за собственные географические границы и превышением полномочий. Если бы альянс распустили в начале 90-х вслед за Организацией Варшавского договора, сейчас бы все жиди в другом мире, более стабильном, более мирном и более безопасном, уверен политик.

«НАТО по прежнему в строю и на агрессивном марше. Теперь ещё и с угрожающим замахом на Арктику», — заключил вице-спикер Совета Федерации.

Ранее Минвостокразвития опубликовал законопроект, создающий специальное регулирование северного завоза, опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Предложенный к обсуждению документ определяет понятия «северный завоз» и «участники северного завоза», а также обязательную номенклатуру товаров, которые ежегодно поставляются на Дальний Восток и в Арктическую зону.

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По материалам: pnp.ru

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