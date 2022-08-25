Ксения Бородина прокомментировала смерть звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
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Ксения Бородина прокомментировала смерть звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей

Ксения Бородина прокомментировала смерть звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей

В Санкт-Петербурге найдено тело Анастасии Кочервей. Официальное опознание еще впереди, но подруга блондинки Олеся Малибу уверена: погибшая — действительно участница реалити. По словам Малибу, Настя имела проблемы с запрещенными препаратами.


Коллеги девушки по «ДОМу-2» шокированы трагической новостью. Пока официального подтверждений, что тело принадлежит Анастасии, нет. Ожидается проведение генетической экспертизы. Мама блондинки выехала из Краснодара в Санкт-Петербург на опознание.

Однако в Сети говорят об особых приметах, которые совпадают с описанием телезвезды: татуировка, шрамы, искусственная грудь. «Слышали про Кочервей? Господи, как жалко», — написала в Telegram-канале Саша Черно.

Поклонники «ДОМа-2» попросили прокомментировать ситуацию и Ксению Бородину. «Когда погибают молодые — это ужас…» — ответила ведущая скандального проекта.

В СМИ сообщают, что труп девушки обнаружили еще 13 августа. Кочервей в свою очередь не выходила на связь с близкими на протяжении двух недель. Мама звезды реалити даже обратилась в правоохранительные органы в надежде разыскать дочь.

Отец Анастасии не верит в ее смерть. А вот Олеся Малибу уверена в гибели подруги. У той были проблемы с запрещенными препаратами и алкоголем. Кочервей также, по словам Малибу, занималась проституций.

«Я даже не удивилась, что это произошло. Знала, что так все и закончится. Перестала общаться, потому что человек меня предал», — говорила Олеся.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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