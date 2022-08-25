Ксения Бородина высказалась о смерти участницы шоу «Дом 2»

Ведущая Ксения Бородина в шоке от смерти молодой участницы скандального шоу. Новость о смерти экс-участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Кочервей поразила всех причастных к реалити-шоу. Нынешние и бывшие звезды, знакомые и незнакомые с погибшей 29-летней моделью, высказываются о произошедшем.Ведущая телепроекта Ксения Бородина тоже высказалась о страшном происшествии. В своем микроблоге звезда телеэфиров прокомментировала его в ответ на просьбы подписчиков. «Когда погибают молодые, это ужас…» — написала звезда в ответ на новость. Напомним, тело 29-летней Кочервей было обнаружено в одном из каналов Санкт-Петербурга. Ранее ее родственники обратились с заявлением о пропаже девушки — она долгое время не выходила на связь.