Кто родился 25 августа

Александр Владиславович Гусаковский (52 года)

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. В 1992 году окончил Ленинградский институт киноинженеров, в 1994 году занялся организацией выставок, в 2001 году занял должность коммерческого директора художественных мастерских в селе Холуй Ивановской области, с 2004 года — коммерческий директор компании «Русская лаковая миниатюра», которая объединила народные промыслы Палеха, Мстеры, Холуя и Федоскина. В 2007 году стал учредителем и директором ООО «Возрождение» и Палехских мастерских Александра Гусаковского.

Сергей Вячеславович Безденежных (43 года)

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В 2005 году окончил Хабаровский промышленно-экономический техникум. В 2009 году получил диплом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет«. Работал в ООО «Алькума» на должности юриста, с 2006 по 2015 год был директором этого предприятия. С 2007 по 2019 год был индивидуальным предпринимателем. В 2014 году избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края шестого созыва (на непостоянной основе). В 2019 году работал в ООО «Неомакс-Бизнес» заместителем генерального директора по правовым вопросам.

Сергей Юрьевич Тен (46 лет)

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Образование высшее — Московская государственная юридическая академия, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Карьеру начал в 1994 году стажером юриста ЗАО «Труд», проработал до 1997 года, с 1999 года — заместитель генерального директора, в 2003 году возглавил компанию. С 2006 по 2009 год был начальником штаба ИРО ВОО «Молодая гвардия Единой России». Возглавлял общественную комиссию проекта «Новые дороги городов России». Член правления землячества «Байкал». Член бюро центрального Совета ООО «СоюзМаш России». Входит в состав наблюдательного совета ГК «Автодор». Член Попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена. С 2017 года — координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Иркутской области.

В этот день также родились:

Сергей Александрович Соловьев (1944-2021)

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера). В 1969 году начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссер двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье». Член жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах. В 1996 году был режиссером тура предвыборной кампании Бориса Ельцина под названием «Голосуй или проиграешь». До последних дней жизни преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими, был профессором. В 2002 году выступил инициатором создания Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом. В 2019-м руководил Театром-студией САС в Москве.

Георгий Николаевич Данелия (1930-2019)

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, мемуарист. Карьеру в кино начал с участия в массовках в фильмах своего дяди Михаила Чиаурели. Состоял в комсомоле. В 1955 году окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором в Институте проектирования городов. В 1956 году поступил на только что открывшиеся Высшие режиссерские курсы в мастерскую Михаила Калатозова, которые окончил в 1959 году. С 1959 года работал режиссером-постановщиком «Мосфильма». Первый снятый полный метр «Сережа» был отмечен Хрустальным глобусом на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Известность Данелии принесла лирическая комедия «Я шагаю по Москве». Всего режиссер снял около 20 картин, ставших классикой советского и российского кинематографа. Среди них самые известные — «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Тридцать три», «Паспорт», «Фортуна». В 2013 году на экраны вышел его анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза». Георгий Данелия является автором или соавтором большинства сценариев своих фильмов. Он также написал сценарии к фильмам «Джентльмены удачи» Александра Серого, «Француз» Галины Данелия-Юрковой и др.

Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584)

Государь, великий князь Московский и всея Руси с 1533 года, первый венчанный царь всея Руси (с 1547 года; кроме 1575—1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон Бекбулатович). В 1549 году созвал первый Земский собор, на котором решались политические, административные, экономические вопросы. С конца 40-х годов царь провел ряд реформ: земскую, военную, губную, знаковую. В 1550 году принят «Судебник» Ивана IV, в котором крестьянским общинам предоставлялось право самоуправления, наведения порядка, раскладки податей. В 1551 году царь созвал Стоглавый собор, результатом которого стало принятие сборника решений о церковной жизни — «Стоглава». В 1555-1556 годах была отменена система «кормлений» и принято «Уложение о службе», которое позволило сформировать новую структуру армии. В 1565-м ввел особую форму правления — опричнину, направленную на укрепления самодержавия (в 1572 году опричнина была распущена). Во внешней политике держал курс на расширение территорий на востоке, овладение берегами Балтийского моря на западе и доведение до конца борьбы с преемниками Золотой Орды. Царь часто устраивал массовые репрессии и кровавые расправы, за что и получил в народе прозвище »Грозный". В 1582-м от смертельных побоев царя погиб его сын.