Ленивые Тельцы и дисциплинированные Девы: как учатся в школе представители разных знаков зодиака

Известно, что люди, рожденные под одним знаком зодиака, имеют много общего в поведении и характере. Эти схожие особенности начинают проявляться у них со школьных лет, они касаются учебы и поведения, мотивации к занятиям и даже склонности к усвоению и предпочтению тех или иных предметов.

Овен





Овны — одни из самых энергичных, неусидчивых, импульсивных учеников, склонных к традиционным школьным шалостям и пропускам уроков. Однако они умны, интеллектуально развиты, способны на решение сложных задач. Недаром им лучше всего даются точные науки, а любимым предметом является математика. Их успеваемость может быть самой разной, в зависимости от того, удастся ли им привить интерес к учебе.

Телец





Тельцы отличаются склонностью к природной лени, хотя ради какого-то поощрения или поставленной цели они могут проявлять чудеса старательности и упорства. Пообещав такому ученику в качестве поощрения дорогой подарок к окончанию учебного года, родители могут добиться от него отличных результатов. Среди Тельцов много творческих личностей, лучшим предметом для них является ИЗО/черчение.

Близнецы





Любопытные, общительные, эрудированные Близнецы обычно являются успешными учениками. Они на лету схватывают любую информацию, старательно выполняют все задания, стремятся быть лучшими в знаниях и нередко выполняют роль «ходячей энциклопедии» в классе. Любимыми предметами у них чаще всего являются физика и химия.

Рак





Эмоциональные и чувствительные Раки обычно добровольно возлагают на себя роль «палочки-выручалочки» в классе: всем помогают, поддерживают в любых вопросах, дают списывать контрольные и домашние задания. Из-за этого их учеба часто страдает, они являются стабильными «хорошистами». Лучше всего им дается биология.

Лев





Львы умны, рассудительны, с детства стремятся быть в центре внимания и нередко действительно пользуются популярностью и уважением в школьном коллективе. Им легко даются точные науки, любимым предметом чаще всего является программирование.

Дева





Одни из самых примерных, аккуратных и дисциплинированных учеников, которые любят учиться и легко справляются с самыми сложными задачами. Нередко являются «отличниками» и «медалистами», склонны к гуманитарным наукам, больше всего тяготеют к русскому языку и литературе.

Весы





Дети-Весы, как правило, являются примерными учениками, отличаются высокими интеллектуальными способностями и жаждой знаний. Они старательны и всего добиваются упорным трудом. Больше всего они проявляют интерес к химии.

Скорпион





У Скорпиона с детства проявляется скрытый, замкнутый характер. Он не будет учиться ради хороших оценок или поощрения от родителей, единственная мотивация для Скорпиона — искренний интерес к предмету. Поэтому результаты его учебы могут быть разные. Ему хорошо даются иностранные языки.

Стрелец





Интересы Стрельцов часто лежат за пределами школы, поэтому это одни из самых недисциплинированных учеников и злостных прогульщиков уроков. При этом они схватывают все на лету и могут иметь высокие оценки по многим предметам. Но любимый — это география.

Козерог





Дети, рожденные под знаком Козерога, как правило, не по возрасту мудры и интеллектуально развиты. Они очень требовательны к себе и достигают хороших результатов в учебе благодаря своему трудолюбию. Склонны к гуманитарным наукам, любимым предметом является литература.

Водолей





В маленьком Водолее чудесным образом уживается возмутитель спокойствия в классе и интеллектуально развитая личность. Они умны, сообразительны, способны решать сложные задачи, но их природный бунтарский дух часто мешает успеваемости. Любимый предмет у Водолеев — астрономия.

Рыбы





Рыбы считаются способными учениками, впитывающими любую информацию, как губка. Но при решении сложных задач они чаще пользуются интуицией, чем логикой. Им требуется постоянное общение, поэтому они часто получают замечания за разговоры на уроках. Любимым предметом у них чаще всего является история.