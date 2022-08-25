Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российской армии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российской армии

Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российской армии

Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российской армииЮрий Шевчук обжаловал решение о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Лидер ДДТ Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российскую армии. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что жалобу на постановление суда подал адвокат Шевчука Александр Передрук. Он попросил Верховный суд Башкортостана отменить решение и прекратить производство по делу.

О том, что Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, стало известно 16 августа. Самого артиста на судебном заседании не было. Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены. Позднее артист заявил, что обжалует решение суда.

Ранее суд объяснил Шевчуку, за что он получил штраф. Как было сказано в постановлении, во время концерта в Уфе 18 мая музыкант задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях спецоперации России на Украине.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года
Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года
В Совфеде высказались о готовившем теракт в Калининградской области
В Совфеде высказались о готовившем теракт в Калининградской области
Xbox Series X теперь дешевле Playstation 5 почти во всем мире, Sony подняла цены на консоли
Xbox Series X теперь дешевле Playstation 5 почти во всем мире, Sony
Гороскоп от Анжелы Перл на 26 августа 2022 года: какие знаки зодиака подстерегают опасности в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 26 августа 2022 года: какие знаки зодиака
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая отдыхают в Италии
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая отдыхают в Италии
Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию российской армии
Лидер ДДТ Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию
Проходя через спиральные рукава Млечного Пути, Земля получила континентальную кору
Проходя через спиральные рукава Млечного Пути, Земля получила
Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за руку на публике
Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за
ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине
В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на

Топ на сегодня

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным
Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена олигарха, которому девушка предоставляла эскорт-услуги
Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена

Еще по теме

Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии
Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии