Макаревич и Шевчук встали на защиту Ройзмана

Вадим Карасев

В ходе заседания по выбору меры пресечения экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Верх-Исетском районном суде защита представила ходатайства в поддержку Ройзмана, подписанные известными россиянами. Суд приобщил их к делу.

Ройзмана публично поддержали музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, а также писатель Борис Акунин и Нобелевский лауреат, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Муратов назвал бывшего мэра Екатеринбурга гуманистом, добавив, что политик неоднократно собирал средства на лечение неизлечимо больных детей, а также спасал иконы, представляющие историческую ценность.

Фронтмен рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал Ройзмана "человеком безукоризненной честности и порядочности", а также выдающимся специалистом и исследователем в области Невьянской иконы (иконописная школа старообрядцев XVIII-XX вв.)

Лидер ДДТ Юрий Шевчук добавил, что Ройзман кажется ему "настоящим патриотом России", "честной и отзывчивой душой", а также человеком, "много сделавшим для светлого будущего". Вторит Шевчуку его коллега Борис Гребенщиков, утверждающий, что Ройзман, возглавляя Екатеринбург, "действительно заботился о городе и горожанах" и помогал больным детям.

Ройзман в суде

О возбуждении против Ройзмана уголовного дела о дискредитации российской армии 24 августа рассказал сам политик: в тот день правоохранители обыскивали его квартиру. Максимальный срок, который экс-мэр может получить по ст. 280.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России"), составляет три года лишения свободы. Ройзман также несколько раз выплачивал штраф по статье 20.3.3 КоАП (административная статья о дискредитации российской армии).

Вскоре по требованию обвинения суд до 29 сентября запретил Ройзману определенные действия. Так, политику не разрешено покидать дом на больший срок, чем 1 минута в день, а также пользоваться Интернетом в каких-либо целях, кроме общения с адвокатом и прокурором. Бывшему мэру разрешается общаться также только с адвокатами и представителями госорганов. Сам Ройзман вину отрицает.

