Макаров назвал российских военных единственным гарантом безопасности на ЗАЭС
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Макаров назвал российских военных единственным гарантом безопасности на ЗАЭС

Макаров назвал российских военных единственным гарантом безопасности на ЗАЭС

Армия России, подразделения национальной гвардии, гражданские специалисты, которые сейчас обслуживают Запорожскую АЭС и отбивают массированные атаки со стороны украинских террористов и их пособников, — это единственный гарант безопасности. Об этом 25 августа сообщил Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров по итогам заседания Совета палаты.

Депутат напомнил, что АЭС города Энергодар — это крупнейшая атомная электростанция на европейском континенте. В случае если произойдут неблагоприятные события, если будет выведена из строя какая-то часть критического оборудования, станция будет представлять большую угрозу, чем на Чернобыльской АЭС.

«Европейские лидеры и жители Запада должны понимать, что мы сейчас охраняем не только станцию, мы защищаем не только свои интересы и жителей Донбасса, мы защищаем Европу и весь мир. Авария ударит по всему», — пояснил Вячеслав Макаров.

Депутат отдельно отметил, что с момента начала специальной военной операции все депутаты из всех фракций поддержали все решения президента России по искоренению нацизма и бандеровщины.

«Любые разговоры о демилитаризации или белых касках приведут к ухудшению ситуации и продолжению ядерного шантажа», — заключил Макаров.

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По материалам: pnp.ru

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