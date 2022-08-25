Мама Александра Реввы рассказала об его эмиграции
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Мама Александра Реввы рассказала об его эмиграции

Мама Александра Реввы рассказала об его эмиграции
По слухам, артист Александр Ревва сбежал из России. После февраля многие звезды предпочли покинуть страну, заняв противоположную сторону и осуждая происходящее. Среди пропавших таким образом числится и Александр Ревва. Его обнаружили в Испании, куда он, по мнению многих людей, просто сбежал и живет с марта.
Но мама шоумена Любовь Рачеева в беседе с «Комсомольской правдой» уверяет, что тайный отъезд Реввы из страны, который он нигде не афиширует и никак не комментирует, — это не бегство. Мол, он любит Россию и никогда в нее не плюнет. «Мой сын находится сейчас на отдыхе. Кто-то едет в Сочи. А он решил в Испанию — никакая это не эмиграция», — объяснила родительница Реввы «Комсомольской правде».
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

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