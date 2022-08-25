Марина Юдашкина привезла внуков из Гонконга в Москву
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Марина Юдашкина привезла внуков из Гонконга в Москву

Марина Юдашкина привезла внуков из Гонконга в Москву
Жена именитого кутюрье Валентина Юдашкина вернулась в свой особняк и показала подросших внуков. Валентин Юдашкин является одним из самых именитых модельеров в России. Он также не раз устраивал свои показы за границей. Его главной опорой является жена Марина, которая во всем его поддерживает. У пары есть дочка Галина, которая тоже работает в модном доме отца, создавая наряды для детей. Примечательно, что Юдашкин уже стал дедушкой. У него подрастают внуки Аркадий и Анатолий. В этом году дочка маэстро пропустила Неделю моды в Москве. Она уже два года находится в Гонконге, где работает по контракту. Но оказалось, что Галина была беременна. Недавно она сообщила, что родила долгожданную дочку Агату Ариеллу. Родители приехали к ней, чтобы быть рядом. На этот раз Марина сообщила, что они вернулись в Москву. Примечательно, что она опубликовала фото, которое было сделано во дворе особняка, где она своими руками высаживала цветы и деревья. Даже скамейки жена кутюрье делала сама. Но на снимке позируют ее внуки. Малыши заметно вытянулись. Младший сын Галины держал шарики.
«Вот мы и дома! Внуки счастливы», — заявила Марина. Поклонники восхитились тем, как выглядят внуки Юдашкина. Многие отметили, что они стали еще  больше похожи на дедушку.
«Как хорошо, Маринка!», «Внучата — милые зайчата», «Какие славны мальчишки», «Кучеряшкин!», «Маленькие копии дедушки», Красивые такие», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес Валентин Юдашкин
По материалам: z-aya

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