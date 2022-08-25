Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
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Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по УкраинеМенее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине

Менее трети стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) подписали антироссийское заявление по ситуации на Украине. Документ прочитали в среду, 24 августа, в штаб-квартире организации, сообщает РИА Новости.

Из 193 государств ООН 54 поддержали заявление по ситуации на Украине, среди них — США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Документ зачитал украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

Страны выразили сожаление о том, что Россия не остановила свою специальную военную операцию на Украине. Они выступили против ракетных ударов Москвы и осудили их.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — подчеркивается в заявлении, зачитанном Кислицей.

Авторы документа также призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий на Украине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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