На долгую память: можно ли носить одежду и обувь умершего человека

Часто после похорон близкие люди усопшего приходят в замешательство, не зная, что им делать с его вещами и обувью, можно ли их носить или лучше кому-то отдать. На этот счет есть много разных примет и суеверий, благодаря которым можно понять, как правильно поступать.

Что делать с вещами усопшего и можно ли их носить

За вещи усопшего несут ответственность его родственники, поэтому они могут поступать так, как им захочется.

Когда душа человека попадает к Богу, то его уже не волнует ни одежда, ни обувь. Именно поэтому родственники могут оставить себе памятные вещи, которые будут напоминать о покойном.





Оставшиеся можно раздать нуждающимся, но делать это желательно после 40 дней. Именно на протяжении этого периода решается посмертная участь усопшего. Если же останутся вещи, которые непригодны, то их можно либо выкинуть, либо сжечь.

Обычно до 40 дней не принято принимать никаких серьезных решений относительно имущества, принадлежавшего покойному. Кроме того, в это время не играют свадьбы, не венчаются и не устраивают праздники.

Родственники или близкие люди усопшего могут сами носить его вещи, если они не брезгуют. Но перед тем, как их надеть, стоит все постирать и погладить.

Если нет желания носить вещи усопшего, их можно отдать в храм, приют для бездомных, либо в благотворительный фонд.

Когда вещи усопшего нельзя отдавать

Не рекомендуется отдавать вещи усопшего в том случае, если кто-то из родственников хочет заполучить их в качестве «наживы». Если же появилось желание обогатиться за счет этих вещей, то в первую очередь стоит поговорить со священнослужителем и покаяться.





Какой бы ни был достаток, нужно избавляться от мыслей об обогащении — это считается плохой приметой. Невзирая на то, что усопшему уже не нужны вещи, они являются памятью о нем.

Можно ли носить обувь покойного

Многие люди считают, что нельзя носить обувь усопшего человека, поскольку это является плохим предзнаменованием. В этом есть доля правды.

Отказаться желательно от кожаной обуви, потому что натуральная кожа является проводником многих инфекционных заболеваний. Если же человек скончался от какого-то страшного вируса, то его обувь стоит выбросить. Это не относится к тому случаю, если он погиб в ДТП или был убит.





Бытует мнение, что вся обувь покойного человека содержит в себе его энергию, а это говорит о том, что она может принести живым людям одни несчастья. Не рекомендуется также носить ту обувь, в которой умер человек.

Родственники должны сами принять решение о том, как им поступить с обувью усопшего. Если же она совсем новая и подходит кому-то из членов семьи, то ее можно носить и всегда помнить о покойном. Если же нет желания, тогда лучше отдать нуждающимся людям.