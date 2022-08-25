Находящиеся в СИЗО смогут поменять паспорт

Находящиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые смогут подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче или замене паспорта гражданина РФ. Соответствующий закон вступает в силу 25 августа.

Администрация СИЗО должна будет принять заявление и документы сидельцев и направить их в территориальный орган МВД России. Оформленный паспорт передадут администрации для приобщения к личному делу подозреваемого. Если на лицевом счете человека нет денег для оплаты госпошлины за услугу, это сделают за счет федерального бюджета.

Теперь орган, в производстве которого находится уголовное дело, обязан изымать у подозреваемого или обвиняемого паспорт или иной удостоверяющий личность документ для приобщения к личному делу. Паспорт вернут человеку при освобождении из-под стражи.

В Правительстве, где разработали вступающий в силу документ, считают, что изменения позволят подозреваемым и обвиняемым получать, в том числе, предусмотренные законодательством меры соцподдержки.