Народные приметы на сентябрь 2022 года
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Народные приметы на сентябрь 2022 года

Народные приметы на сентябрь 2022 года

Народные приметы помогают в разных жизненных ситуациях, поэтому мы так часто обращаемся к мудрым советам наших предков. Начать очень удачно и провести сентябрь 2022 года успешно будет проще благодаря проверенным приметам.


Начало осени — активная пора, и провести первый ее месяц важно так, чтобы привлечь удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратиться к мудрым советам предков, чтобы каждый день сентября приносил удачу и счастье. Благодаря ценным подсказкам каждый сможет обрести уверенность в завтрашнем дне и обойти неудачи стороной.

1 сентября: бесцветное небо в первый день осени указывает на наступление холодов.

2 сентября: ранняя осень придет, если листва начала желтеть. Сегодня под дождь попасть — удачу привлечь.

3 сентября: в этот день кошельки заговаривают, чтобы деньги зря не тратить и нужные вещи купить.

4 сентября: о ненастье громким криком предупреждают птицы. Скорые холода придут, если рыба перестает клевать.


5 сентября: о суровой зиме говорит обилие брусники. День солнечный — осень погожая.

6 сентября: крик дятлов слышен — к теплу. Туманы густые — ночи холодные.

7 сентября: сухо в лесу — зима будет суровой. Сегодня милостыню подать — год проблем с финансами не знать.

8 сентября: веточки рябины в лом приносят, чтобы от зла защититься. Чем больше звезд. Тем больше снега зимой.

9 сентября: много желудей на дубах созревает к холодной зиме. Сегодня на развилках и перекрестках не останавливаются, чтобы беды на себя не навлечь.

10 сентября: по поверьям сегодня свиданий не назначают, чтобы отношения не разладились. Птицы на юг потянулись — ждут холодов.


11 сентября: в этот день по поверьям в помощи не отказывают, чтобы дом полной чашей был.

12 сентября: в этот день грядки заговаривают, чтобы в будущем году хороший урожай получить. Кашу на молоке сварить — безбедно год прожить.

13 сентября: к тому ню вновь зацветают одуванчики — тепло еще постоит. Ветер с севера дует — к ненастью.

14 сентября: теплая солнечная погода — к бабьему лету. Сегодня подстричься — от сглаза защититься.

15 сентября: много грибов — холода не скоро придут. Птицы расшумелись — быть дождю.

16 сентября: сегодня весь хлам и мусор из дома выносят, чтобы бедность прогнать и счастье привлечь.

17 сентября: теплую погоду сулят утренние туманы, от которых к обеду не остается и следа. Облака кучевые на горизонте — к теплой погоде.

18 сентября: сегодня после заката на будущее гадают. Дождь вечером — день погожий.

19 сентября: теплой зима будет, если листья на землю «изнанкой» ложатся. Тихая погода — осень теплая.


20 сентября: сегодня за собой ухаживают, чтобы красоту и молодость на долгие годы сохранить. В водоемах вода потемнела — жди ненастья.

21 сентября: сегодня выпечку пекут и близких угощают, чтобы счастье в дом привлечь. Кто сегодня бранится, тому неудачи всю зиму в дверь стучать будут.

22 сентября: зима будет ранней, если животные перелиняли. В поля ходят и у земли урожая просят, оставляя угощения, сделанные своими руками.

23 сентября: дождь с пузырями — настает грибная пора. Комары не вьются — осень будет ранней.

24 сентября: сегодня по поверьям ничего нового не начинают, чтобы не привлечь неприятностей. День солнечный — осень долгая.

25 сентября: дождливой будет осень, если мыши в дома бегут. Картошка с плотной кожурой — зима будет холодной.

26 сентября: деревья скрипят — к дождям. Радуга на небе появляется без дождя — к ненастью.

27 сентября: в этот день гостей привечают, чтобы в дом удача пришла. Кошка весь день спит клубочком — ждут похолодания.

28 сентября: по примете в этот день домового угощают, чтобы в дом беда не пришла. Птицы на юг потянулись — холода идут.


29 сентября: день теплый — заморозки не скоро придут. Облака высоко — дождь далеко.

30 сентября: трава зазеленела — осень будет долгая. Кузнечики по ночам не стрекочут — скоро придут холода.

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По материалам: dailyhoro.ru

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