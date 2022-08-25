Наталья Подольская через боль готовит сына к школе
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Наталья Подольская через боль готовит сына к школе

Наталья Подольская через боль готовит сына к школе
Певица Наталья Подольская рассказала о подготовке сына к школе. Артистка на днях вернулась с семьей из продолжительного отпуска, который прошел в Испании, и сразу же погрузилась в многочисленные хлопоты. Певица сообщила, что, помимо работы и ежедневных домашних дел, на ее плечи легла подготовка старшего сына Артемия к первому сентября. В июле мальчику исполнилось семь лет, поэтому осенью он пойдет в школу. Подольская и Владимир Пресняков заранее выбрали для наследника учебное заведение, однако Наталья все равно очень нервничает перед важным событием и переживает за Артемия, которому придется адаптироваться к новому образу жизни. «До 1 сентября осталась неделя. 30 августа у меня первое родительское собрание. Вставать Теме придется примерно в 6.45. Я нервничаю. Но вроде все необходимое купила. Или почти все», — поделилась своими тревогами артистка.
Ранее Подольская уже рассказывала, что отдала сына в частную школу, расположенную не очень далеко от их загородного дома. Причем Наталья остановила свой выбор на гимназии полного дня, где дети утром посещают уроки, а вечером – дополнительные кружки и секции, а также делают домашние задания под присмотром педагогов. «Я совершенно не хочу делать домашние задания с ребенком!», — честно призналась певица. И понять Подольскую можно, ведь ей приходится совмещать работу и заботу не только об Артемии, но и о младшем сыне Иване, появившемся на свет в 2020 году и пока требующем немало родительского внимания.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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