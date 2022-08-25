Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года
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Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года

Обладатели каких имен отпразднуют день ангела 26 августа 2022 года

В пятницу, 26 августа 2022 года, православная церковь чтить память преподобного Максима Исповедника. Мужчины, нареченные таким именем, отмечают день ангела. Однако 26 августа свои именины также отметят мужчины и женщины с другими именами. Люди верят, что в этот день можно попросить у своего ангела-хранителя исполнение самого заветного желания.

Женские имена, отмечающие день ангела 26 августа

Часто выбор имени по святцам осложняется неблагозвучным сочетанием имени и отчества или отсутствием вариантов женских имен для конкретного дня. В этом случае, не будет ошибкой назвать мальчика или девочку, рожденных 26 августа, именем святого, поминаемого в ближайшие после рождения ребенка дни.


Ксения

Ксения чувствительная, обидчивая, остро реагирует на критику, сразу замыкается в себе. Не может работать в женском коллективе, не терпит конкуренции. В ее семье царит мир, любовь и уют. Не привыкла подчиняться приказам, делает так, как считает нужным. Всегда добивается поставленных целей. Любит побеждать, сложно переносит проигрыши.

Евдокия

Евдокия упрямая, настойчивая, привыкла добиваться поставленных целей. Капризная, ее легко обидеть, сложно успокоить. Любопытная, ей нужно все узнать и увидеть. Мягкая, уступчивая, старается избегать конфликтов и ссор. Зачастую ей приходится трудно, но она умело преодолевает препятствия. Резко реагирует на критику, замыкается в себе, перестает доверять окружающим.

Мужские имена, празднующие именины 26 августа

Максим

Максиму не хватает уверенности в своих силах, силы воли и упорства. Это мешает ему добиваться карьерных высот. Он часто нуждается в одиночестве. Приятный, обязательный человек, у него много друзей. Доброжелательный, всегда готов оказать помощь. Остро реагирует на критику, но не демонстрирует свои эмоции.

Алексей

Алексей очень привязан к семье, привык заботиться и защищать близких и родных. Предпочитает уделять больше времени делу, нежели разговорам. Тщательно выполняет любое задание, за которое берется. Всегда стремится к совершенству, привык добиваться поставленных целей. Спокойный, добрый, готов прийти на помощь в любое время суток. Настойчивый, до последнего отстаивает свою точку зрению.


Василий

Василий добрый, дружелюбный, не переносит одиночества. Друзья у него всегда на первом месте. Любит свою работу, но не стремится к первенству в своем деле. Обладает отменными профессиональными качествами. С трепетом относится к семье, редко ввязывается в конфликты с родными и близкими. Обожает своих детей, старается проводить с ними все свободное время.

Иван

Иван не терпит лжи, привык всегда добиваться правды. Имеет разносторонние интересы, пробует себя в разных профессиональных сферах. Часто демонстрирует свою щедрость и доброту. Любит проводить время в кругу друзей. Его ценят за чувство юмора, надежность и силу воли. Может за себя постоять.

Николай

Николай эмоциональный, вспыльчивый, часто встревает в споры и конфликты. Обладает хорошей памятью. Победитель во всех делах и начинаниях. Умеет уважать желания и мнения окружающих. Прислушивается к чужим советам, но делает так, как считает нужным. Любит свою семью, старается во всем помогать близким и родным.

Константин

Константин мягкий, часто находится в состоянии тревоги. Сложно вливается в новый коллектив. Расстраивается из-за мелочей. У него мало друзей, но всем он предан. Любит свою работу, добросовестно выполняет все задания. Привык видеть в людях только хорошее. Внимательно выслушивает советы, но делает так, как считает нужным.

Тихон

Тихон ответственный, трудолюбивый, всегда добивается поставленных целей. Милый, доброжелательный, у него не может быть врагов. Старается избегать суеты и волнений. Скромный, тихий, осторожен в высказываниях. Достигает больших успехов в работе.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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