Общая стоимость переданных в сети биткоина транзакций превысила $100 трлн

Кумулятивная стоимость транзакций в сети биткоина превысила отметку $100 трлн, однако реальная экономическая активность в блокчейне значительно уступает данной оценке. Об этом рассказал аналитик Ark Invest Дэвид Пьюэлл.

The total value transacted in USD on the #Bitcoin network just passed the 100 trillion mark. pic.twitter.com/zKGicZDfEj

Пьюэлл сослался на данные сервиса Glassnode. Последний при подсчетах учитывает переводы между кошельками, принадлежащими одним и тем же пользователям. По его мнению, связанный с реальной экономической активностью показатель составляет $7,3 трлн.

Hold your horses, cowboys and cowgirls. The above is just a landmark and a factoid, and should be read as such.



For true measurement of cumulative economic activity, 7.3 trillion USD (change-, entity-adjusted) is the mark. pic.twitter.com/oPnuDfUs3S