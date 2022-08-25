Общая стоимость переданных в сети биткоина транзакций превысила $100 трлн
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Общая стоимость переданных в сети биткоина транзакций превысила $100 трлн

Общая стоимость переданных в сети биткоина транзакций превысила $100 трлн


Кумулятивная стоимость транзакций в сети биткоина превысила отметку $100 трлн, однако реальная экономическая активность в блокчейне значительно уступает данной оценке. Об этом рассказал аналитик Ark Invest Дэвид Пьюэлл.



Пьюэлл сослался на данные сервиса Glassnode. Последний при подсчетах учитывает переводы между кошельками, принадлежащими одним и тем же пользователям. По его мнению, связанный с реальной экономической активностью показатель составляет $7,3 трлн.



«Попридержите коней, ковбои и ковбойши. Вышеизложенное — всего-лишь веха и фактоид, это следует воспринимать именно так. Для истинного измерения кумулятивной экономической активности отметка составляет $7,3 трлн (с поправкой на изменения и субъекты)», — написал он. 


Чтобы получить данное значение, Пьюэлл исключил операции, которые не связаны с переводами между двумя отдельными субъектами. 


Напомним, 22 августа средняя комиссия за биткоин-транзакцию упала ниже $1 — впервые с июля 2020 года.

# Экономика биткоин, транзакции, новости
По материалам: ForkLog

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