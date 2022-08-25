Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и России

Вадим Карасев

Российское общество "Знание" провело в Луганске форум "Волонтерство и благотворительность".

Участие в мероприятии приняли представители волонтерских организаций из ЛНР и РФ. Лекторы Общества "Знание" провели творческие мастер-классы, рассказали о способах самомотивации и взаимодействии с людьми в коллективе.

Участников форума поприветствовал министр культуры молодежи и спорта ЛНР Дмитрий Сидоров. Он отметил, что форум собрал более 100 представителей волонтерских организаций Луганской Народной Республики и России. Он поблагодарил Российское общество "Знание" за просвещение подрастающего поколения.

Финалист конкурса "Лига Лекторов", автор всероссийского образовательного проекта шоу "Оратор" и всероссийской премии искусств "АртКуб" Николай Кодинов поделился с детьми секретами сценической речи и актерского мастерства. Его главный секрет – понимать, что хочешь донести до зрителя.

"Каждому человеку есть что сказать. Есть чем поделиться. Приходя на сцену, зритель и без вас может почитать текст, но он пришел. Пришел и ждет именно вашего выступления. Поэтому знайте, когда вы вышли на сцену, вы уже достойны того, чтобы вас увидели, услышали и поняли", — сказал Кодинов.

Московский дизайнер и художник Илья Бодров провел мастер-класс по рисованию на текстиле – участники разрисовывали шопперы и толстовки. Художник рассказал детям, для чего необходим творческий подход к жизни и как его развивать.

Член правления международной общественной организации "Союз православных женщин", фандрайзер благотворительного фонда "Жизнь как чудо" Елена Сипягина рассказала о важной функции волонтера, о том, что он должен посвятить часть своего времени, сил и ресурсов, для достижения социально важной цели, не ожидая и не получая ничего взамен.

"Волонтерство дает возможность общаться с самыми лучшими людьми планеты, получать новый опыт. <…> Только желания помогать недостаточно для того, чтобы достичь желаемого результата. Необходимо знать базовые правила благотворительности, учитывать опыт других волонтерских проектов, знать мнение целевой аудитории", — сказала Сипягина.