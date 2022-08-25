Обычаи на церковные праздники: можно ли посещать парикмахерскую для стрижки и покраски волос

Тема посещения парикмахерской для стрижки и окрашивания волос в церковные праздники актуальна для верующих женщин. В социальных сетях появляются предположения и разные варианты. Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Разрешено ли стричь волосы в праздники

Протоиерей Андрей Ефанов отмечает, что день праздника ни в коем случае никак не отражается на стрижке и окрашивании волос. Остальные косметические процедуры тоже не попадают под запрет.

Нельзя сказать, что стрижка, сделанная в церковный праздник, обязательно обернется бедой. Просто в такой день верующему христианину естественно находиться в церкви на службе, читать молитвы и посвятить время Всевышнему. Исповедаться лучше предварительно, как и причаститься. А вот после молитвы можно заниматься обычными делами.





Запрет на разную работу в праздник, в том числе на стрижку, ремонт, имеет больше суеверную сторону, чем церковную. Именно суеверия возьмут верх над волей и умом человека, когда он хочет в них веровать.

С другой стороны, стрижка, вместо посещения церкви, считается большим грехом. Нельзя, чтобы что-то препятствовало отправиться в храм на службу, исповедаться. Поэтому, если не удается совместить храм и стрижку, последнюю лучше перенести на иной день.

Можно ли срезать волосы в воскресенье

Говорят, что такой день предназначен для того, чтобы человек посещал храмы и выделял время для общения со Всевышним, читал молитвы. Выходные желательно освободить от ежедневных дел, чтобы узнать себя, посетить службу, расслабиться и побыть вместе с верующими людьми.





Стричься и бриться, а также совершать остальные косметические процедуры можно и в иной день. Но это не означает, что церковь налагает полный запрет на такие дела. Если человек сможет и в храм сходить, и в парикмахерской побывать, ничего страшного тут нет.

В праздники, как считается, не стоит вечером работать. Однако богоугодные занятия не должны становиться причиной и оправданием для лени. К примеру, если отправиться в храм в неопрятном наряде, грязных вещах или не убрать горшок за котом, это все покажет человека не с самой приятной стороны.

Если вы намерены постричься, чтобы изменить свой стиль, не нужно делать это во время поста. Главная идея воздержания состоит в том, чтобы оградить себя от страстей и соблазнов, отдав время Богу и став к нему ближе.

Стоит отметить, что люди приводят свой внешний вид в порядок чаще всего, чтобы понравиться представителям противоположного пола, привлечь их внимание. А тут есть соблазн и желание, что само по себе является грехом. В пост нужно пытаться поменьше потакать своим желаниям, не выставляя красоту напоказ.

Почему волосам придают большое значение

В соответствии с Библией, первые люди были без волос. До того, как Ева и Адам совершили грех, их головы были покрыты светлым пушком, от которого шло небольшое сияние. Это была связь с космосом и Всевышним. А длинные волосы начали расти лишь после грехопадения.





С волосами связано много примет и суеверий. Многие эзотерики считают, что они являются носителями энергии человека. Часто волосы применяются в разных магических ритуалах и обрядах. Это значит, что к ним нужно относиться внимательно и осторожно.

В соответствии с одной из христианских примет, нельзя стричь и красить волосы в воскресенье. Считается, что в таком случае можно потерять связь со своим ангелом-хранителем.