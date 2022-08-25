Певица Натали показала сына – именинника, который растет ее копией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Натали показала сына – именинника, который растет ее копией

Певица Натали показала сына – именинника, который растет ее копией
Певица и многодетная мама Натали поделилась фото сына Анатолия, которому исполнилось 12 лет. Известная певица Натали воспитывает троих детей. Звезда решила поделиться радостной новостью. Ее средний сын Анатолий отметил день рождения. Артистка решила показать поклонникам, как повзрослел ее мальчик. Она поделилась в соцсетях фото именинника с праздничным тортом. В Сети отметили, что наследник знаменитости с каждым годом все больше становится похож на звездную маму.
«Анатолий в начале своего нового года! 12 лет!», — написала артистка. «Лучезарный мальчишка и очень похож на маму! ☀️😍 👍 Здоровья, новых побед, прекрасных стремлений!», «Сын на мамочку свою очень похож. Есть примета, что будет очень счастлив», «Толика с днём рождения!!! 🥳 всё больше похож на маму 😍», «Копия мама ❤️», — отреагировали поклонники в соцсетях.
Напомним, певица Натали и Александр Рудин женаты с 1991 года. Артистка познакомилась с мужем, когда училась в школе. Ей было 16 лет, Александру — 20 лет. Через год пара сыграла свадьбу. Натали признавалась, что никогда не жалела об этом решении. Конечно, первое время супруги притирались к другу другу. Были скандалы и ссоры, но разводиться они никогда не собирались. В браке у Натали и Александра Рудина появились на свет трое детей. Первенец Арсений родился в ноябре 2001 года. В августе 2010 года звезда подарила супругу еще одного сына. Мальчика назвали Анатолием. 7 апреля 2017 года в семье вновь произошло пополнение — на свет появился малыш Евгений.
# Шоу-бизнес Натали, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса
Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса
Депутаты новой волны рассказали о сути Украины, которая за 30 лет так и не обрела самостоятельность
Депутаты новой волны рассказали о сути Украины, которая за 30 лет так
Ирина Слуцкая: «Спортсмены редко относятся к своему здоровью пофигистически»
Ирина Слуцкая: «Спортсмены редко относятся к своему здоровью
Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти
Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти
Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
Андрей Малахов распрощался с париком
Андрей Малахов распрощался с париком
Саша Савельева показала сына, непохожего на отца
Саша Савельева показала сына, непохожего на отца
Чулпан Хаматову раскритиковали за игру зарубежные зрители
Чулпан Хаматову раскритиковали за игру зарубежные зрители
Певица Натали показала сына – именинника, который растет ее копией
Певица Натали показала сына – именинника, который растет ее копией
Марина Юдашкина привезла внуков из Гонконга в Москву
Марина Юдашкина привезла внуков из Гонконга в Москву
Стало известно о планах России расширить расчеты в национальных валютах в ЕАЭС
Стало известно о планах России расширить расчеты в национальных
Собянин заявил о завершении сложных времен для Москвы
Собянин заявил о завершении сложных времен для Москвы

Топ на сегодня

Арина Ким — действующая вебкам-модель
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада, что не упекли»
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада,
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S —
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Аналитик предрек доллару «эффект домино»

Еще по теме

Секрет на миллион - 66 выпуск - Певица Натали (31.03.2018)
Певица Натали призналась, что после операции очень довольна своим бюстом
Певица Натали довольна своей грудью
Алсу поделилась совместным фото с дочками