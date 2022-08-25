Певица Натали показала сына – именинника, который растет ее копией

Певица и многодетная мама Натали поделилась фото сына Анатолия, которому исполнилось 12 лет. Известная певица Натали воспитывает троих детей. Звезда решила поделиться радостной новостью. Ее средний сын Анатолий отметил день рождения. Артистка решила показать поклонникам, как повзрослел ее мальчик. Она поделилась в соцсетях фото именинника с праздничным тортом. В Сети отметили, что наследник знаменитости с каждым годом все больше становится похож на звездную маму.«Анатолий в начале своего нового года! 12 лет!», — написала артистка. «Лучезарный мальчишка и очень похож на маму! ☀️😍 👍 Здоровья, новых побед, прекрасных стремлений!», «Сын на мамочку свою очень похож. Есть примета, что будет очень счастлив», «Толика с днём рождения!!! 🥳 всё больше похож на маму 😍», «Копия мама ❤️», — отреагировали поклонники в соцсетях.Напомним, певица Натали и Александр Рудин женаты с 1991 года. Артистка познакомилась с мужем, когда училась в школе. Ей было 16 лет, Александру — 20 лет. Через год пара сыграла свадьбу. Натали признавалась, что никогда не жалела об этом решении. Конечно, первое время супруги притирались к другу другу. Были скандалы и ссоры, но разводиться они никогда не собирались. В браке у Натали и Александра Рудина появились на свет трое детей. Первенец Арсений родился в ноябре 2001 года. В августе 2010 года звезда подарила супругу еще одного сына. Мальчика назвали Анатолием. 7 апреля 2017 года в семье вновь произошло пополнение — на свет появился малыш Евгений.