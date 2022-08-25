Певица Слава призналась, что алкоголь и обжорство довели ее до операции

Певица Слава рассказала о своих проблемах, из-за которых попала на стол хирурга. Пару недель назад артистка легла на стол пластического хирурга и перенесла сразу несколько процедур: ей сделали липосакцию рук, живота, спины, ног, подбородка, а также подтянули грудь. Восстановление у Славы проходит хорошо, и она уже вернулась к работе. Многие поклонники исполнительницы удивляются, зачем она пошла на пластику. Слава не стала лукавить, признавшись. что в последнее время вела нездоровый образ жизни, что негативно отразилось на внешности. «Знаете, последние годы оказались нелегкими в моей жизни: произошло много разочарований в людях, отсюда их прямое влияние на мое эмоциональное состояние. Из-за чего была нескончаемые депрессия и стресс. Этот поток негативных мыслей сопровождался обжорством, алкоголем, ненормированным плотным рабочим графиком с частыми перелетами. Итог не заставил себя ждать: я поняла, что не довольна тем, как выглядит мое тело. Спасали только концерты: в ответ на мои выступления любимый зритель отдавала мне улыбки, энергетику и очень нужные эмоции.Знаю, пару месяцев на диете, и регулярные тренировки в тренажерном зале возможно дали бы нужный результат. Однако в таком жестком графике я могла продержаться неделю, а потом опять срывалась. Сложно следовать режиму, когда ты гастролирующий артист, который не часто бывает дома. Не все понимают какой энергозатратный труд стоит за нашей работой. Часто организм требует восстановления. Сложно после перелета из одного города в другой перед концертом или после идти в зал тренироваться или отказаться от еды. Мой организм вообще так перестроился, что, даже ограничивая себя, я не могла скинуть лишние килограммы. Поэтому и решилась на хирургическое вмешательство!» — откровенничает 42-летняя певица. Теперь Славе осталось подождать, когда сойдут синяки и отеки, и можно будет блистать в нарядах, которые она еще недавно позволить себе не могла. «Прошло пару недель с момента новой меня! Остаются небольшие отеки, но я довольна результатом, уже вижу, что чуть позже после реабилитационного периода все будет огонь! Тем, кто решит осудить, отвечу — ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь! Я мечтаю выступать в нарядах таких моделей, как раньше! Мы с доктором решили — делаем меня как в клипе «Попутчица», который вышел 18 лет назад», — отметила артистка в интервью «КП».