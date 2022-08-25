Пять проверенных способов, как избежать разбрызгивания жира во время жарки
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Пять проверенных способов, как избежать разбрызгивания жира во время жарки

Пять проверенных способов, как избежать разбрызгивания жира во время жарки

Самый простой способ приготовления еды – жарка. Однако у этого процесса есть один существенный минус: высокая температура заставляет масло или другой жир вытекать во всех направлениях. Это может увеличить риск ожогов и оставить следы на плите или столешнице. Узнайте способы, как избежать разбрызгивания жира во время жарки, чтобы минимизировать риск получения ожогов и забыть об очищении кухни от его частиц.

Как избежать разбрызгивания жира во время жарки

Методы очень просты, но в то же время они могут облегчить приготовление пищи.

Чтобы жир не разбрызгивался, посыпьте масло небольшим количеством соли перед тем, как включить огонь под сковородой. Соль впитает лишнюю влагу из пищи, и неприятность не произойдет. Многим людям известно, что масло и вода — несовместимые продукты. Поэтому прежде чем приступить к жарке, тщательно протрите сковороду и высушите продукты, которые будете жарить. В противном случае капли воды станут подниматься и разбрызгивать жир, а это может повлечь за собой ожоги у тех людей, которые находятся поблизости. Никогда ничего не кладите и не бросайте в горячее масло с большой высоты, иначе оно разбрызгивается. Помните, что не следует наливать в сковороду слишком много масла. Всегда оставляйте приблизительно 4 см от края посуды. Когда масло начнет кипеть и пузыриться в момент закладывания продуктов, эти 4 см защитят от проливания горячего масла на плиту и его разбрызгивания.


Также есть смысл задуматься о покупке специальной крышки для жарки. В отличие от обычных, она не превращает жарку в процесс тушения. Ведь под плотно закрытой крышкой ограничивается поток воздуха. Кроме того, водяной пар под цельной крышкой быстро конденсируется и возвращается в горячее масло. Эффект от этого, наверное, знаком многим.

А вот экран от брызг имеет специальные отверстия, которые хорошо пропускают воздух, поэтому пища действительно жарится. Кроме того, он выполнен таким образом, что не дает жиру вытекать наружу.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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